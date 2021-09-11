【恒大危機】恒大傳尋求政府 接手旗下廣州球會

近期處於財務危機的中國恒大(03333)，繼傳出旗下項目停工和投資服務公司恒大財富瀕臨爆煲後，近日再傳出集團正尋求政府接手，旗下虧損嚴重的廣州足球會。一封疑似由廣州市足協撰寫，寄予該市體育事務最高級別官員的信件在網上流傳，信件內容主要關於廣州足球俱樂部總經理高寒表示，恒大已無法向其提供財務支持。高寒回應傳媒查詢時表示，不評論這封信是否真實或偽造。

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當地某記者亦在其社交平台引述消息指，目前球隊和俱樂部仍正常運作及有人辦工。該記者亦同時指出，現在投資中國足球已經變成徹頭徹尾的慈善舉動，對於企業而言幾乎沒有任何好處。

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恒大足球隊曾在中國超級足球聯賽8度取得冠軍，成績輝煌。恒大旗下足球業務恒大淘寶曾於內地新三板上市，惟單於2019年已虧損近20億人民幣，並已於去年除牌。

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