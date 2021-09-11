Google放棄美國防部影像監控專案　微軟、AWS或接手

▲ 近日有傳微軟及AWS已分別接手相關計畫，協助美國軍方經由無人攝錄機的影像分析地面事物。

Google在2018年原計畫為美國國防部提供技術協助，利用人工智能（AI）技術辨識無人機影片中的物體，惟最後因Google員工抗議下相繼中止，放棄推動美國國防部合作影像分析案。近日有傳微軟及AWS已分別接手相關計畫，協助美國軍方經由無人攝錄機的影像分析地面事物。

【Google】Google公布2020下半年資訊公開報告 揭港府曾43次要求調閱用戶資訊

【Google更新】迎合辦公需要 Gmail增通話、日曆標用戶位置功能

據Forbes報道指，Google在2018年時計畫為美國軍方提供影像辨識技術，分析航拍影像。惟當時這項名為Project Maven的專案金額僅為1,500萬美元（約1.16億港元），加上同時間傳出Google在DragonFly專案下，將為中國政府開發可過濾關鍵字的搜尋引擎，因此兩項計畫都在Google員工抗議下中止。

報道引述前Google AI研究人員、現任Tech Inquiry站長的Jack Poulson指，微軟和AWS去年可能分別取得了3,000萬美元（約2.3億港元）及2,000萬美元（約1.5億港元）的國防部計畫。其中微軟負責提供全動態影片（Full Motion Video）及廣域動態影像（Wide Area Motion Imagery，WAMI）的分析工具。至於AWS則是發展全動態影像和紅外線的物件辨識和分類模型。

美國國防部其後僅表示，Project Maven是利用AI、機器學習和擴增影像技術提升判讀速度，縮短決策時間，不願對個別提供技術的廠商作出評論。而微軟、AWS皆未回應。

【網絡保安】黑客利用微軟電郵軟件漏洞施襲 美國逾3萬個機構中招

責任編輯：曾曉汶