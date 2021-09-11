▲ 【高息銀行股】理財通10月啟動引爆55億商機 滙豐、中銀香港邊隻最受惠？

「跨境理財通」細則昨日終於出爐，粵港澳大灣區多達7000萬人口，足足是香港人口的10倍。區內居民累積財富但缺乏海外投資渠道，理財通就有望引爆每年高達55億元的龐大商機。豪擲35億美元強攻亞洲財富管理的HSBC滙豐 （00005） ，相對本身已坐擁50萬南向客戶的中銀香港 （02388） ，到底2隻高息銀行股更加值搏、受惠更大？

受理財通消息帶動，香港銀行股全線上漲，東亞銀行 （00023） 更漲4%創逾1個月高。截至周五（10日）收市價，今年初已重新恢復派息的滙豐現價股息率約4.19厘，而中銀香港股息率就達到5.12厘。

理財通暫無北向見證開戶 香港投資者需親到內地辦手續（附短片）｜詳見【下一頁】

隨著理財通細則將於發布後1個月生效，有意開展理財通業務的銀行即日起可向金管局提交自我評估書申請，取得不反對通知後即可提供理財通服務，最快10月中至11月期間正式開始。

理財通啓動約10至11月銀行可開展業務 必須在推出理財通服務前30日交自我評估報告｜詳見【下一頁】

中銀：初期最多30萬人參與 年收入高達55億元

中銀香港早前就估算，在理財通分別設有南向通及北向通，各設總額度1,500億元人民幣及個人額度100萬元人民幣，假設每人用盡100萬元人民幣的個人額度，初期最多有30萬人參與理財通，計及交易所需的外幣兌換等收益，對中港業界衍生的收益規模每年高達7億美元（折合約54.6億港元）。

理財通先行者優勢巨大 其次是分行網絡

要搞清邊隻銀行股在理財通下最受惠，最先應由理財通機制開始了解。理財市既容許中國內地及港澳居民跨境投資對方的理財產品，但由於設有總額度及個人額度，須嚴格遵守閉環資金操作，任何時候投資者只能夠在原居地持有1個理財通的專項匯款戶口，以及1個跨境合作銀行的投資戶口。若之後想轉換其他銀行享用理財通服務，必須先關閉原有銀行的匯款及投資戶口。

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若讀者有在本地銀行申請關閉戶口的經驗，或者已可想像關閉戶口這一步驟有時都頗惱人。由此可見，若一間銀行可以爭取成為第一間推出理財通服務，而本身已有完善的分行網絡或已夥拍網點覆蓋夠廣的內地銀行，可說完全佔盡先行者優勢，吸納到過往或從未接觸海外理財產品的內地客戶。

客戶體驗、數碼化服務成另一關鍵

再推展下去，就是吸客後銀行的客戶體驗。由於理財通容許內地居民以見證形式開戶，之後的戶口及投資操作均可遙距辦理，可見銀行若可以製造無縫一站式的數碼服務至關重要。

掌握以上重點後，說回滙豐及中銀香港2隻銀行股。以分行網絡比較，滙豐目前是中國內地最大的外資銀行，在50多個城市設立超過150個網點，共僱用超逾7000個員工，滙豐早前已表明會夥滙豐中國開展理財通業務。

滙豐內地逾150網點 中銀夥母行中行覆蓋最廣泛

由於滙豐同時持有交通銀行 （03328） ，若滙豐再夥交行為內地合作銀行亦不足為奇。截至2020年底，交行境內設立245分行機構，全國共設有2929個營業網點。

轉觀中銀香港，香港設有近200間分行最多，若計及母行中國銀行 （03988） ，在大灣區9市加港澳共有超過1000間分行，是大灣區最龐大的分行網絡。

數碼銀行方面，滙豐及中銀近一年都積極提升及增設更多手機銀行的功能。目前，滙豐的遙距開戶服務已經普遍做到2至5分鐘開立戶口，並先後增設暫時鎖卡功能、國際匯款追蹤功能等。

而中銀香港去年底，更索性推出全新的手機銀行App，除可以手機開立證券賬戶，加入更多個人化設定，用戶可自選理財、消費等版面資訊，並增設「一鍵綁定」BoC Pay，又夥6間內地銀行支援特快跨境匯款。

跨境理財通細節出爐 港銀全線揚、高盛唱好滙豐絕對受惠｜詳見【下一頁】

隨著理財通細則即將正式啟動，相信滙豐及中銀目前都全速推進理財通的最後準備，勢要搶先成為首間理財通服務應市的銀行。到底最終先行者優勢誰屬，還有待分解，內地合作銀行及首批上架的理財通產品，都關乎到未來業務前景，相信將撳起一場激烈競爭。

滙豐、中銀上半年財管業務升幅勁

值得留意的是，滙豐及中銀今年上半年的財富管理業務都錄得強勁升幅，反映在低息環境下，中港仍然有巨大的理財商機。

截至6月底止，中銀中高端客戶的資產管理總值（AUM）和財富管理收入按年分別增長18%及33%。期間，滙豐亞洲財富管理收入按年升26%，帶動集團財富管理收入升30%；單計香港區財富管理收入亦升25%，AUM大升30%。

事實上，券商對主要受惠的銀行股看法亦都分歧，滙豐早在5月點名中銀香港 、中行及招行 （03968） 是三大主要受惠股。而高盛日前則發報告，唱好滙豐強攻亞洲財管定位好，肯定可以吸納更多大眾富裕客群，推升整體亞洲財富管理收入。

跨境理財通細節出爐 高盛唱好滙豐絕對受惠｜詳見【下一頁】

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