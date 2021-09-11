【澳洲疫情】單日確診首破2,000 悉尼所在州同創新高

澳洲長時間新冠肺炎確診人數維持低位，但近月來急速上升，不同州分及多個城市宣布封城抗疫。最新數據顯示，澳洲首次單日新增超過2,000宗確診，悉尼所在的新南威爾士州亦創出確診數新高。

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澳洲周六（11日）公布新增確診人數，首次單日增加超過2,000人感染，達2,077宗，突破日前的1,903宗。澳洲人口最多的新南威爾士州的確診數同樣創新高，達到近1,600宗，另有8宗相關死亡。

悉尼近日遭遇炎熱天氣，不少民眾無視政府的保持社交距離勸導，紛紛坎到海邊消暑。新州衛生部長哈澤德（Brad Hazzard）指出，警方已安排人手巡查，檢查是否民眾有否違反居家令。當地警方與軍方近周亦積極巡邏悉尼，向違反防疫規定人士發放罰款單，其中一人為前總理阿博特（Tony Abbott）。

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昆士蘭州新增5人確診，來自同一家庭，全數確認感染Delta變種（即印度變種）。州長白樂琪（Annastacia Palaszczuk）表示，目前未有發現更多相關感染，一旦變成社區傳染，政府將採取更多嚴格防疫措施。

責任編輯：吳漢培