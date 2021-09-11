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中移動啟動新一輪光纜採購 規模近百億人幣

股樓投資 17:55 2021/09/11

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內地三大電訊商之的中國移動（00941）2021年普通光纜集中採購項目日前正式開啟，本次集採普通光纜預估規模為447.05萬皮長公里，折合1.432億芯公里，相比2020年的規模，提升了20%，相比2019年則提升了36％。至於本項目設置最高投標限價為98.59億元人民幣，相比2020年的82.15億元人民幣最高限價提升20％，與採購規模增長齊平，顯示出光纖光纜價格在探底後已經企穩。

【恒大危機】恒大傳尋求政府 接手旗下廣州球會  詳情請看【下一頁

天風證券認為，中移動今次提高集中採購量，反映5G規模建設對光纜需求呈現高速增長，這趨勢亦有望延續。從供求層面看，早前價格下降反映部分光棒產能收縮退出。隨著有關需求持續增長，供需格局有望持續改善。

【港交所388】港交所下月向散戶推出 移動裝置實時報價服務   詳情請看【下一頁

值得留意的是，中移動今次採購時間較兩年前為遲，主要由於業界上半年對5G的投入較審慎。由於三大電訊商預期全年5G投資計劃不變，意味下半年它們在5G的投資步伐將會加快。

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撰文 : 李尚毅

中國移動（00941） 港股

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