萬達酒店遭融創終止 21家酒店管理合約

萬達酒店發展(00169)宣布，收到來自融創中國(01918) 的通知。根據該通知， 融創中國已通知集團，由於新冠疫情的影響及融創中國商業戰略的調整，其將終止與本集團訂立的有關由融創集團持有且由本集團管理的21家酒店的酒店管理協議。21家酒店中包括19家正在運營的酒店和2家正在建設且尚未開始運營的酒店。正在營運而遭終止管理合約的酒店包括位於廣州的融創萬達文華酒店和融創萬達嘉華酒店。

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較早前，萬達酒店公布半年業績，轉虧為盈賺9,500萬元。當中酒店運營及管理服務的營業額上升1.3倍至2.6億元，佔總營業額63％，業績轉虧為盈，錄得分部溢利7,992萬元。

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