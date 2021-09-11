美軍或誤炸阿富汗平民 紐時：錯誤解讀影像

美國撤離阿富汗期間曾遭恐襲，導致多名美軍死亡，事後美國曾發動數次空襲，並聲稱擊斃恐怖份子。然而，美媒調查發現，美軍其中一次空襲可能錯誤地將一名人道救援工作者當成目標，導致多名平民死亡。

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8月26日喀布爾機場恐襲後，美軍曾於8月29日聲稱在當地一次空襲中，摧毀一輛曾到訪ISIS-K安全屋及載有炸藥的恐怖組織伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K）車輛。當時已有報道指出，空襲造成多名平民死亡，包括7名兒童。

《紐約時報》調查事件發現，當日遇襲的是美國救援組織Nutrition and Education International的43歲電子工程師艾哈邁迪（Zemari Ahmadi）。艾哈邁迪自2006年起已為組織工作，亦已申請去美國定居。

艾哈邁迪當日早上先後到2個地點接同事，並接上司要求，到其家中拎取手提電腦，而上司的家與ISIS-K發動火箭炮襲擊的位置相近。同時，ISIS-K用以發動襲擊的車輛正好與艾哈邁迪駕駛的相似。因此，紐時估計美軍聲稱發現的恐怖份子，正是艾哈邁迪。

紐時亦取得艾哈邁迪上司家中閉路電視影片，顯示他正與屋內保安聯手搬運水箱，並放置在艾哈邁迪車尾箱。據同事聲稱，自塔利班入主喀布爾後，艾哈邁迪居住的社區被斷水，因此在上司家中帶水回去。同一時間，美軍聲稱無人機探測到艾哈邁迪的行為，並認為是裝載的是爆炸物。

空襲當日的照片

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當艾哈邁迪駕車返回位於喀布爾機場附近的家時，美軍結合之前對影像的解讀，認為艾哈邁迪可能對機場產生威脅，在掃瞄附近並無兒童及婦孺後，便下令空襲車輛。但親人指出，當艾哈邁迪回來時，子女及其他小朋友出來迎接，亦有親人上前幫忙提水箱。

美軍聲稱，因為空襲後出現二次強烈爆炸，因此確信已成功摧毀對喀布爾機場的威脅。紐約時報透過影像分柝及派員實地視察，並未發現任何二次強烈爆炸的證據。專家指空襲及車輛被擊中後有明顯爆炸痕跡，附近牆身未被摧毀或倒塌明確顯示當時只有一次爆炸。

美軍至今只承認空襲導致3名平民死亡，但艾哈邁迪的家人卻稱共10人死亡，包括7名兒童。鄰居及阿富汗衛生部亦確認，空襲現場有兒童的屍體。

責任編輯：吳漢培