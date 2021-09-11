迪士尼將在影院　獨家上映 2021年剩餘的電影

迪士尼公司周五（10日）表示，今年其餘的電影如《Encanto》、《West Side Story》等，將先在影院獨家放映。新冠肺炎疫情，除了促進電子消費發展外，更令串流平台崛起，在今年上半年，迪士尼亦選擇把部分電影放在電影院及其串流平台Disney＋上映。

據《CNBC》報道，隨著旗下二十世紀工作室的《爆機自由仁》以及漫威影業的《尚氣》在全球票房取得成功，迪士尼樂似乎有信心，消費者會再一次進入電影院看電影。迪士尼的新動畫長片《Encanto》計劃在感恩節前後上映，在12月24日於Disney+ 上播出之前，將有 30 天的獨家影院上映時間。

單看票房收益，迪士尼樂對市場前景有信心並不無道理。而迪士尼其他電影如《永恆族》、《最後決鬥》、《失靈腦朋友》、《West Side Story》及《皇家特工：第一任務》都將有至少45天的獨家影院上映。

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責任編輯：黎淑雯