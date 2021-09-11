【Netflix】Netflix於東京設動畫基地　盼創更多自家動畫作品

▲ Netflix近日宣布，在東京六本木辦公室成立「動畫創作者基地（Anime Creators' Lounge）」，用作規劃前期概念藝術，日後則會投入能應用於動畫製作的新技術實驗。

Netflix過往聚焦在劇集、電影等範疇，為了吸引更多用戶加入，Netflix將投放更多資源在動畫市場。Netflix近日宣布，在東京六本木辦公室成立「動畫創作者基地（Anime Creators' Lounge）」，用作規劃前期概念藝術，日後則會投入能應用於動畫製作的新技術實驗。

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Netflix指出，「動畫創作者基地」設有3大區域，包括「Writer's Garage」 、「Designer's Garage」和「Lab」。Writer's Garage主要是提供動漫創作者探討故事的會議空間； Designer's Garage則是作為設計師與藝術家創作的空間；而Lab則是用作探討與實驗可應用在動畫新技術的空間，例如VR、動作捕捉等技術。

事實上，日本在全球動畫市場佔有舉足輕重地位，並且在市場擁有龐大商機。因此過去就已引起Netflix關注。Netflix是次在東京設立動畫創作者基地，相信是希望能進一步投資並創作出Netflix原創動畫內容，進而吸引更多人使用Netflix服務。

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責任編輯：曾曉汶