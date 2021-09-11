  • 33°C
香港時間 : 2021911日 (六) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix】Netflix於東京設動畫基地　盼創更多自家動畫作品

科技 14:09 2021/09/11

分享：

Netflix近日宣布，在東京六本木辦公室成立「動畫創作者基地（Anime Creators' Lounge）」，用作規劃前期概念藝術，日後則會投入能應用於動畫製作的新技術實驗。

Netflix過往聚焦在劇集、電影等範疇，為了吸引更多用戶加入，Netflix將投放更多資源在動畫市場。Netflix近日宣布，在東京六本木辦公室成立「動畫創作者基地（Anime Creators' Lounge）」，用作規劃前期概念藝術，日後則會投入能應用於動畫製作的新技術實驗。

【串流平台】Salesforce推自家製B2B內容攻串流市場　保穩定增長有學問

【營商策略】傳Netflix部署進軍遊戲市場　擬招聘遊戲業務主

Netflix指出，「動畫創作者基地」設有3大區域，包括「Writer's Garage」 、「Designer's Garage」和「Lab」。Writer's Garage主要是提供動漫創作者探討故事的會議空間； Designer's Garage則是作為設計師與藝術家創作的空間；而Lab則是用作探討與實驗可應用在動畫新技術的空間，例如VR、動作捕捉等技術。

事實上，日本在全球動畫市場佔有舉足輕重地位，並且在市場擁有龐大商機。因此過去就已引起Netflix關注。Netflix是次在東京設立動畫創作者基地，相信是希望能進一步投資並創作出Netflix原創動畫內容，進而吸引更多人使用Netflix服務。

【串流平台】坐擁530萬名付費用戶　Viu在東南亞訂閱數擊敗Netflix

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【Netflix新功能】Netflix宣布iOS空間音訊正式啟用　惟需符合2條件
2021/08/19
【Netflix新功能】Netflix宣布iOS空間音訊正式啟用　惟需符合2條件
【搶攻手遊市場】Netflix遊戲幾時登陸香港？　首推兩款熱門原創劇Stranger Things手遊
2021/08/27
【搶攻手遊市場】Netflix遊戲幾時登陸香港？　首推兩款熱門原創劇Stranger Things手遊
【Netflix遊戲】Sony會是合作夥伴？　Netflix公布遊戲業務計劃　無須支付額外費用＋課金
2021/07/21
【Netflix遊戲】Sony會是合作夥伴？　Netflix公布遊戲業務計劃　無須支付額外費用＋課金
【Netflix新功能】Netflix正式推出隨機播放影片功能　開放全球用戶使用
2021/04/29
【Netflix新功能】Netflix正式推出隨機播放影片功能　開放全球用戶使用

你可能感興趣

【Netflix新功能】Netflix宣布iOS空間音訊正式啟用　惟需符合2條件
13:09 2021/08/19
【Netflix新功能】Netflix宣布iOS空間音訊正式啟用　惟需符合2條件
【搶攻手遊市場】Netflix遊戲幾時登陸香港？　首推兩款熱門原創劇Stranger Things手遊
16:07 2021/08/27
【搶攻手遊市場】Netflix遊戲幾時登陸香港？　首推兩款熱門原創劇Stranger Things手遊
【Netflix遊戲】Sony會是合作夥伴？　Netflix公布遊戲業務計劃　無須支付額外費用＋課金
15:00 2021/07/21
【Netflix遊戲】Sony會是合作夥伴？　Netflix公布遊戲業務計劃　無須支付額外費用＋課金
Netflix 設計 概念 電影 設計師 文娛藝術 日本 VR AR 東京

下一篇文章

【機迷熱話】中國限制未成年人打機規定　蘋果、Google收入最大影響？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【智能眼鏡】Facebook智能眼鏡登場　售約2,325港元
【智能眼鏡】Facebook智能眼鏡登場　售約2,325港元
【環保物料】離岸風力發電產出百萬噸廢物　德企推全球首個可回收風葉
【環保物料】離岸風力發電產出百萬噸廢物　德企推全球首個可回收風葉
【Google】Google公布2020下半年資訊公開報告　揭港府曾43次要求調閱用戶資訊
【Google】Google公布2020下半年資訊公開報告　揭港府曾43次要求調閱用戶資訊
【再生能源】高速公路也能發電？　瑞士企業研發太陽能「天橋」可加裝風力發電機
【再生能源】高速公路也能發電？　瑞士企業研發太陽能「天橋」可加裝風力發電機
【每日焦點】Google狂推新功能及服務　Gmail增通話、Photos可印相
【每日焦點】Google狂推新功能及服務　Gmail增通話、Photos可印相
【蘋果爭議】Epic Games要求蘋果恢復開發者賬號　以便在南韓重新上架《Fortnite》
【蘋果爭議】Epic Games要求蘋果恢復開發者賬號　以便在南韓重新上架《Fortnite》