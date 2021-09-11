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麥當勞夥ZA Bank推優惠　買滿40元回贈11元

理財智慧 17:09 2021/09/11

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麥當勞再度聯乘韓國著名食品品牌不倒翁（OTTOGI）推「地獄脆辣雞腿飽」，另有更多期間限定的系列產品於9月13日推出；此外，麥當勞夥ZA Bank推優惠，買滿40元回贈11元。

    點擊圖片放大
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現有ZA Bank用戶凡於9月13日起使用實體 ZA Card或Apple Pay於麥當勞餐廳或麥當勞App單筆消費滿港幣40元或以上，即可享港幣11元回贈。回贈將以 ZA Coin 形式發放（100 ZA Coins = 1元）。ZA Coin 是由眾安國際金融服務有限公司（「ZAIF」）營運的第三方獎勵計劃，ZA Bank用戶需將銀行賬戶連接至 ZA Coin方可享受回贈。
 
另一方面，各款超值套餐均可以優惠價港幣8元升級轉配「大大啖組合」，其中包括全新「大大杯熱情果梳打茶」及增量裝「脆薯皇」。於9月13日起憑麥當勞App內的尊屬優惠券選購地獄脆辣雞腿飽超值套餐或菠蘿脆辣雞腿飽超值套餐，即可享減港幣3元優惠。

同場加映：【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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責任編輯：黎淑雯

編輯 財務自由 菠蘿 眾安銀行 金融服務 組合 南韓 Apple 麥當勞 金融

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