推薦朋友買「九巴月票」　有機會免費獲2張迪士尼一日門票

新冠肺炎確診數在本港有所緩和，有不少娛樂場所重開，相信主題公園也成為了遊玩地點之一，九巴推出推薦激賞活動，參加者有機會免費獲兩張迪士尼門票。

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九巴推全新「九巴月票」推薦激賞活動，凡於9月10日至10月10日期間，成功推薦最多新用戶購買「九巴月票」的現有九巴月票乘客，可免費獲得香港迪士尼樂園一日標準門票兩張，名額100位。當中，新客戶指於今年1月1日至9月9日前未曾購買九巴月票，並在8月內乘搭過任何九巴路線五次或以上的人士。獲推薦的新客戶須於推薦連結內填寫新購九巴月票的八達通號碼、購買日期等資料。





現有九巴月票乘客可於App1933登記參加推薦激賞活動，獲取「推薦連結」後，於推廣期內向好友發送「推薦連結」，而好友成功購買九巴月票成為新用戶，並透過「推薦連結」登記，成功推薦最多新用戶的推薦人，可獲贈香港迪士尼樂園一日標準門票兩張，名額100位，各得獎者將收到電郵通知領獎詳情。



另外，九巴設立「九巴月票客戶專線」，電話3974 7888，選擇語言後，再輸入九巴月票的八達通號碼，將有專人接聽及處理九巴月票乘客的查詢。

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責任編輯：黎淑雯