【APPLE】美國地方法院要求蘋果允許第三方支付　其股價單日跌逾3%

美國地方法院在Epic Games 案例中判決，禁止蘋果（AAPL）強制用戶使用App Store的支付系統，其股價於周五（10日）跌逾3%。 昨日蘋果開市為154.97美元，收市為148.97美元，跌逾3%。

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法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）在審判中發布一項禁令，下令蘋果不可再禁止開發者，提供引導用戶使用第三方支付平台，禁令將於12月9日生效。羅傑斯又在判決中指出，蘋果限制用戶使用第三方支付平台，屬反競爭行為。

此外，Epic Games被指，是有意繞過蘋果，在《要塞英雄（Fortnite）》iOS版本中加入直接支付選項，涉違反蘋果合約，因此Epic Games須向蘋果支付至少400萬美元的損失。

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另一方面，南韓早前通過一項法案，禁止包括蘋果及谷歌強迫軟件開發商使用App Store的支付系統。該立法預計將於9月15日生效。

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責任編輯：黎淑雯