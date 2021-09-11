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【APPLE】美國地方法院要求蘋果允許第三方支付　其股價單日跌逾3%

環球政經 16:25 2021/09/11

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美國地方法院在Epic Games 案例中判決，禁止蘋果（AAPL）強制用戶使用App Store的支付系統，其股價於周五（10日）跌逾3%。 昨日蘋果開市為154.97美元，收市為148.97美元，跌逾3%。

【APPLE】蘋果拒絕遊戲開發商Epic Games　把Fortnite重新上架的申請：【下一頁

法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）在審判中發布一項禁令，下令蘋果不可再禁止開發者，提供引導用戶使用第三方支付平台，禁令將於12月9日生效。羅傑斯又在判決中指出，蘋果限制用戶使用第三方支付平台，屬反競爭行為。

此外，Epic Games被指，是有意繞過蘋果，在《要塞英雄（Fortnite）》iOS版本中加入直接支付選項，涉違反蘋果合約，因此Epic Games須向蘋果支付至少400萬美元的損失。

【APPLE】Epic Games計劃上訴　一文解構兩間公司「恩怨」起始：【下一頁

另一方面，南韓早前通過一項法案，禁止包括蘋果及谷歌強迫軟件開發商使用App Store的支付系統。該立法預計將於9月15日生效。

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責任編輯：黎淑雯

 

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