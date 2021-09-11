【機迷熱話】中國限制未成年人打機規定　蘋果、Google收入最大影響？

▲ 有分析師指出，相關規定生效後，或導致玩家大量流失，引致蘋果App Store和Google Play商店的收入下降。

中國日前頒布一項防止未成年人沉迷網絡遊戲的新禁令，限制企業向未成年人提供遊戲的時間，引起外界熱議。有分析師指出，相關規定生效後，或導致玩家大量流失，引致蘋果App Store和Google Play商店的收入下降。

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中國國家新聞署近日發布《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沈迷網路遊戲的通知》，限制企業向未成年人提供遊戲的時間，僅可在每星期五、六、日及國定假日的晚上8至9時，向未成年人提供1小時服務，其餘時間或平日均禁止。

亞洲遊戲市場分析公司Niko Partners分析師Daniel Ahmad就指出，中國有超過1.1億未成年玩家。禁令頒布後，玩家數量迅速大幅下滑，而且玩家減少在遊戲花費金錢，或嚴重影響蘋果App Store與Google Play收入。

蘋果官方曾指出，內地在2018年已曾拒絕頒發任何影音遊戲的許可證，當時對App Store 平台收入已產生影響。因此相信在新禁令實施後，影響會更大。

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責任編輯：曾曉汶