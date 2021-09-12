【科創兵團】融資交易平台主攻中小企　藉宅經濟進軍灣區

新冠肺炎疫情未退，各行各業仍積極開拓新商機及客源，有港企甚至進軍大灣區尋發展機遇。

針對中小企貿易設立網上融資交易平台的橋彼道（Qupital），近年亦陸續拓展大灣區，把握「宅經濟」潮流帶來的商機。其聯合創辦人兼行政總裁黃永東（Winston）接受專訪時表示，由於電子商務平台加速增長，疫下生意不跌反升，更預期加快拓展至其他內地城市。

黃永東指出，該融資交易平台在2016年成立之初，主打以中介人身份，為經營出口、分銷、製造業中小企，提供「應收帳融資服務」此類企業貸款，解決周轉不靈的問題。其方案之一是讓中小企以較低的價格賣出手上的應收帳款，提前套現，Qupital則從每宗交易抽佣。

建內地銷售團隊 供跨境服務

有見深圳知名跨境電商例如是以坂田為基地的「坂田五虎」取得成功，不少中小跨境電商生力軍陸續進入市場，他表示，觀察到有約一半內地電商均落戶在大灣區，當中更有不少中小跨境電商，惟難以從香港或內地銀行機構取得大筆資金周轉。所以該企早年亦瞄準此市場趨勢，於2019年7月開始進軍內地市場，陸續拓展在深圳及上海的團隊，聚焦提供跨境電商融資服務。

除了上述提到市場趨勢之外，該企涉足跨境電商生意，也希望為相關企業解決兩個痛點。由本港不少跨境電商沒有3年財務歷史，也沒有資產抵押，本地傳統的金融機構難以為他們提供融資服務；加上內地的銀行、財務機構或網貸平台，只能做內地電商的融資，故未能涉足跨境電商生意。

有了想法後，花了約一年時間摸索，令業務方向、目標更清晰，並拓展戰略性合作夥伴網絡，包括物流及電商公司。方案更可讓電商客戶利用銷售及資金流數據進行融資，於24小時內獲得資金周轉。

打入內地市場之初，他坦言，曾經因為在招聘、尋求投資者等方面不懂如何入手，感到迷惘。不過因為早年獲阿里巴巴香港創業者基金（Alibaba Hong Kong Entrepreneurs Fund）領投融資，以及其他的落地支援。在該基金支援下，透過招聘中介公司、與阿里巴巴旗下部門合作，接觸更多電商網絡的客戶，並認識不少內地風投，才得以繼續發展。

▲ 橋彼道聯合創辦人兼行政總裁黃永東表示，該企涉足跨境電商生意，盼為相關企業解決痛點。（受訪者提供圖片）

每年投入6位數 綫上推廣

此外，他又指，在2019年起建構內地銷售團，透過不同行銷渠道包括：展銷、綫上推廣如在百度及微信推廣，每年約投入6位數字資金。並且主動聯絡支付平台、物流公司、電商領域及會計事務所等。「漸漸，透過商戶之間口耳相傳，取得漣漪效應，得以持續增加營收。」

黃永東透露，業務在疫市下更受惠於宅經濟流潮，隨着電商生意持續躍升而大增。在進軍內地市場後，2020年營收增長6倍，2021年再增長約9倍。

人才需求異 中港設不同福利

港產科企橋彼道（Qupital）早於2019年拓內地市場業務，並設立專門的銷售團隊，在香港及內地招聘人才時，情況又有何不同？

該企聯合創辦人兼行政總裁黃永東分享，單是其人力資源部門在兩地設立的福利制度，已有明顯不同。需要因應兩地人才、文化差異，提供不同「package」（整體薪酬待遇）。

內地看整體待遇 港重薪金水平

他指出，內地員工想擁有的整體薪酬待遇，不僅包括薪金，還包括其他如醫療福利、節日心意、交通、膳食、電話費等津貼；香港員工則較重視薪金水平，以及是一些實質的回報。

他舉例指，假設在香港聘請一位月薪2萬元的人才；內地月薪只需約1萬元，但另外要提供免費身體檢查、交通津貼約5,000元、膳食津貼約5,000元，以及補貼電話費。另針對不同節日，例如是中秋節，內地員工會希望收到月餅、心意卡，香港同事則會舉辦抽獎活動。

另在團隊管理方面，港企及員工們在傳送電郵時，都慣用英文聯絡溝通，以及採用英文貸款文件，「也是本地職場的norm（規範）」。

不過，與內地員工以電子郵件聯絡、提供貸款文件則要有所調整，須改以中文傳譯，方便協調溝通。

拓杭廈試點 擬增聘技術人員

該企由早年開拓深圳及上海業務，到數月前增加杭州及廈門兩個試點。並且持續擴充銷售、技術人員團隊，更在內地設立技術中心等。

他透露，目前的技術人員團隊仍然集中在香港，約有10人。期望可於明年完成B輪融資後，在大灣區招攬技術人才，增人才多元化，「該地的技術人才更集中，相信更可以縮減招聘時間。」

記者：張寶燕