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【十四五規劃】洪為民：金融開放措施前海先行先試　對中港均有利

宏觀解讀 12:31 2021/09/11

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【前海開放】洪為民：金融開放措施前海先行先試　對中港均有利

國務院早前先後公布《全面深化前海深港合作區改革開放方案》，將前海合作區面積擴大7倍。前海管理局香港事務聯絡官洪為民表示，相信各類金融業的開放措施均會在前海合作區先行先試，又不認為香港角色是協助深圳，而前海方案對中港都有利。

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洪為民出席電台節目時表示，前海方案的重點是深化改革開放，進一步銜接內地與香港制度，開放專業服務業，包括「跨境理財通」、「債券通」南向通都會在前海落地，而各類金融業的開放亦會在前海先行先試。

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洪為民又不認同，香港的角色只是協助深圳發展，相信若內地與香港的互動及溝通更多，可以幫助香港更好融入中國的發展大局。

同場的中大工程學院副院長黃錦輝表示，對前海方案感正面，認為目前能夠聚焦於人工智能、醫療、金融科技和智慧城市，考慮到香港市場較細，深圳擴大市場、製造更大機會是好事。

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