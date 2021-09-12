  • 34°C
香港時間 : 2021912日 (日) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創意轉型】太古坊文藝企劃促上班族生產力　聯同知名歌手 「音樂外送」

商業 15:00 2021/09/12

分享：

太古地產太古坊總經理李頌妍認為，未來企業責任已不限於硬件，所以近年積極進行創意轉型（Creative Transformation）將藝術融入管理，以建立愉快的社區，增加員工、客戶及社區的歸屬感。她直言：

希望讓上班族可以在午餐時間抖抖氣，達到work-life balance。

她舉例，該企早於2014年推出以藝術和音樂為主的PROJECT AFTER 6企劃，讓上班族以藝術和音樂會友，營造具吸引力的工作社區，同時促進生產力。

【ESG】太古坊數碼化環境　夥業界試驗減碳　提供免費節能諮詢

因為去年新冠肺炎疫情下的外送潮流，又推出「音樂外送」活動，聯同知名歌手陳柏宇、陳凱詠、葉巧琳和Serrini，將音樂外送到太古坊的租戶，並幫助打工仔出歌派台，提供專業指導等。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

至於今年，太古坊表示正籌備原創英語音樂劇PROJECT AFTER 6: Mou Man Tai (無問題)，與香港青年藝術協會合作，在9月中開始招募對唱歌、跳舞、演戲有興趣的太古坊租戶員工，以及全港的上班族成為演員，帶來新劇目。

提升軟實力　讓上班族lunch time抖抖氣

此外，有言在疫情新常態下，催化更多企業或機構選擇遙距辦公、混合辦公（Hybrid Work）等模式，或會令未來辦公室需求變得疲弱。面對未來工作模式轉變，香港各甲級辦公樓更要採取不同策略去吸引或留住商戶，提升競爭力。

李頌妍表示，商戶並非單純看租金，對理想的工作環境有所追求。而太古坊具備的地理優勢，以及軟實力，均有助吸引商戶。李頌妍形容，該「小社區」位置靠近鰂魚涌公園，內園亦設有公共空間、健身及瑜伽中心等，

一日內須完成的事項，近在咫尺。

該重建計劃更將建立佔地約6.9萬平方呎的綠化休憩園林，即太古中央廣場及太古花園。而該園林由曾設計海德公園戴安娜王妃紀念噴泉的倫敦園景設計公司Gustafson Porter+Bowman設計，預計在來年第三至四季落成。

記者：張寶燕

相關文章

【靚女自學廚藝】22歲中大生創威靈頓月餅　花1年時間改良推出　IG分享日常食譜獲讚
2021/09/05
【靚女自學廚藝】22歲中大生創威靈頓月餅　花1年時間改良推出　IG分享日常食譜獲讚
【靠TikTok爆紅】21歲網紅Khaby拍無聲諷刺片　近月轉戰IG急增2千6萬粉絲　料坐擁高達1500萬身家
2021/08/29
【靠TikTok爆紅】21歲網紅Khaby拍無聲諷刺片　近月轉戰IG急增2千6萬粉絲　料坐擁高達1500萬身家
【斜槓人生】園藝治療師夥未婚夫創業　盼以生命影響生命
2021/06/26
【斜槓人生】園藝治療師夥未婚夫創業　盼以生命影響生命
【毛孩食糧】跳出Comfort Zone創業！工程師投入環保事業　研環保寵物鮮食包
2021/05/29
【毛孩食糧】跳出Comfort Zone創業！工程師投入環保事業　研環保寵物鮮食包

你可能感興趣

【靚女自學廚藝】22歲中大生創威靈頓月餅　花1年時間改良推出　IG分享日常食譜獲讚
12:00 2021/09/05
【靚女自學廚藝】22歲中大生創威靈頓月餅　花1年時間改良推出　IG分享日常食譜獲讚
【靠TikTok爆紅】21歲網紅Khaby拍無聲諷刺片　近月轉戰IG急增2千6萬粉絲　料坐擁高達1500萬身家
14:00 2021/08/29
【靠TikTok爆紅】21歲網紅Khaby拍無聲諷刺片　近月轉戰IG急增2千6萬粉絲　料坐擁高達1500萬身家
【斜槓人生】園藝治療師夥未婚夫創業　盼以生命影響生命
15:00 2021/06/26
【斜槓人生】園藝治療師夥未婚夫創業　盼以生命影響生命
文娛藝術 硬件 音樂會 歌手 瑜伽 健身 陳柏宇 陳凱詠 葉巧琳 太古地產

上一篇文章

【企業責任】德州禁懷孕6周後墮胎　Salesforce承諾助有需要員工遷往其他州

下一篇文章

【毛孩冠軍】貓界最強YouTuber「もちまる日記」　頻道累積觀看數破健力士世界紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中秋節好去處】中秋節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場打卡位（不斷更新）
【中秋節好去處】中秋節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場打卡位（不斷更新）
【睇戲優惠】嘉禾院線平日票價劃一50元　皆適用於IMAX及D-BOX
【睇戲優惠】嘉禾院線平日票價劃一50元　皆適用於IMAX及D-BOX
【毛孩冠軍】貓界最強YouTuber「もちまる日記」　頻道累積觀看數破健力士世界紀錄
【毛孩冠軍】貓界最強YouTuber「もちまる日記」　頻道累積觀看數破健力士世界紀錄
【逆市開店】美心烘焙所登陸觀塘裕民坊　集麵包甜點及地道特飲
【逆市開店】美心烘焙所登陸觀塘裕民坊　集麵包甜點及地道特飲
【靚女自學廚藝】22歲中大生創威靈頓月餅　花1年時間改良推出　IG分享日常食譜獲讚
【靚女自學廚藝】22歲中大生創威靈頓月餅　花1年時間改良推出　IG分享日常食譜獲讚
【麥當勞】嗜辣控必試 麥當勞聯乘韓食品品牌推「地獄脆辣雞腿飽」
【麥當勞】嗜辣控必試 麥當勞聯乘韓食品品牌推「地獄脆辣雞腿飽」