【創意轉型】太古坊文藝企劃促上班族生產力　聯同知名歌手 「音樂外送」

太古地產太古坊總經理李頌妍認為，未來企業責任已不限於硬件，所以近年積極進行創意轉型（Creative Transformation）將藝術融入管理，以建立愉快的社區，增加員工、客戶及社區的歸屬感。她直言：

希望讓上班族可以在午餐時間抖抖氣，達到work-life balance。

她舉例，該企早於2014年推出以藝術和音樂為主的PROJECT AFTER 6企劃，讓上班族以藝術和音樂會友，營造具吸引力的工作社區，同時促進生產力。

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因為去年新冠肺炎疫情下的外送潮流，又推出「音樂外送」活動，聯同知名歌手陳柏宇、陳凱詠、葉巧琳和Serrini，將音樂外送到太古坊的租戶，並幫助打工仔出歌派台，提供專業指導等。

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至於今年，太古坊表示正籌備原創英語音樂劇PROJECT AFTER 6: Mou Man Tai (無問題)，與香港青年藝術協會合作，在9月中開始招募對唱歌、跳舞、演戲有興趣的太古坊租戶員工，以及全港的上班族成為演員，帶來新劇目。

提升軟實力 讓上班族lunch time抖抖氣

此外，有言在疫情新常態下，催化更多企業或機構選擇遙距辦公、混合辦公（Hybrid Work）等模式，或會令未來辦公室需求變得疲弱。面對未來工作模式轉變，香港各甲級辦公樓更要採取不同策略去吸引或留住商戶，提升競爭力。

李頌妍表示，商戶並非單純看租金，對理想的工作環境有所追求。而太古坊具備的地理優勢，以及軟實力，均有助吸引商戶。李頌妍形容，該「小社區」位置靠近鰂魚涌公園，內園亦設有公共空間、健身及瑜伽中心等，

一日內須完成的事項，近在咫尺。

該重建計劃更將建立佔地約6.9萬平方呎的綠化休憩園林，即太古中央廣場及太古花園。而該園林由曾設計海德公園戴安娜王妃紀念噴泉的倫敦園景設計公司Gustafson Porter+Bowman設計，預計在來年第三至四季落成。

記者：張寶燕