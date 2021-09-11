【新冠疫苗】美國擬10月開放 5至11歲兒童接種

新冠肺炎疫苗在各國接種年齡不同，但多數國家仍未開放幼童接種。美國食品藥品監督管理局（FDA）或會批出輝瑞疫苗的緊急使用授權，下月底開始讓5至11歲的兒童接種。

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消息人士向《路透社》引述華府傳染病專家福西（Anthony Fauci），指輝瑞若果能按照時間表，在9月底提交足夠5至11歲兒童接種疫苗的臨床實驗數據，便能向FDA緊急使用授權。

FDA或可在3周內完成審核疫苗，以及決定相關年齡組別接種是否安全及有效。一旦審批獲通過，FDA即可向輝瑞發出緊急使用授權，因此預計最快在下月底便可以開始，讓5至11歲兒童接種疫苗。

消息人士同時指出，Moderna疫苗仍在等待更多5至11歲疫苗接種實驗數據，因此緊急使用授權審批可能會較輝瑞長3周，預計大約11月才正式獲批。

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美國疫情近月因Delta變種（即印度變種）而迅速惡化，尤以未接種疫苗者的情況更為嚴重。美國9月迎來開學季，不少家長憂慮，未達12歲疫苗接種年齡限制的子女重新返校的安全，希望政府盡快下修接種年限。FDA同日表示，在藥廠提交兒童疫苗實驗數據後，會加快批核緊急使用授權申請。

責任編輯：吳漢培