【ESG】太古坊數碼化環境　夥業界試驗減碳　提供免費節能諮詢

環球疫情持續超過1年，企業改變未來工作模式，對辦公大樓的租務需求亦隨之增加。

太古地產太古坊總經理李頌妍近日接受本報訪問分享稱，該集團早於去年初部署數碼化及智能管理方案，期望在疫情下提供更安全工作環境，以穩定商戶軍心。近日還積極推動ESG（環境、社會和企業管治）策略，設立專責團隊，夥業界進行節能減碳試驗計劃。

有言在疫情新常態下，催化更多企業或機構選擇遙距辦公、混合辦公（Hybrid Work）等模式，或會令未來辦公室需求變得疲弱。面對未來工作模式轉變，香港各甲級辦公樓更要採取不同策略去吸引或留住商戶，提升競爭力。

照顧上班族身心 添生產力

李頌妍表示，商戶並非單純看租金，對理想的工作環境有所追求：

作為業主，除了要在硬件配套上適時提供支援，還需要營造具吸引力的工作環境。例如疫情下，針對企業打工仔在培養默契方面存有限制，以及精神壓力大增等情況，推出一些照顧上班族的身心健康（Wellness），讓他們紓壓的企劃活動。

她還提到，商戶關注辦公樓是否可以建立安全及數碼化的工作環境、智能管理、將ESG融入企業管理，以及照顧上班族的身心健康等，幫助提升企業生產力，建立健康的辦公室文化。

翻查太古地產旗下的本港辦公大樓租用率，截至今年8月，太古坊辦公樓租用率達96%，租用率維持高企。該集團更表示，太古坊續約租金水平維持堅穩。李頌妍指出，團隊了解到商戶對於建立安全及數碼化的工作環境，非常關注。所以自去年初疫情爆發，隨即投入超過7位數字以上的資金，大規模加入防疫及智能監測設備，並在數月內取得許可部署。

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重建加強殺菌消毒 鋪設5G

該集團早於2016年起，斥資150億元建兩座甲級辦公樓

包括逐步將太古坊分兩期進行重建，其中一期已於2018年完成，二期擴建計劃則預計於2022年竣工

她指，目前太古坊一座提供的100萬平方呎辦公樓面，已全面於冷氣系統加裝紫外綫殺菌消毒裝置、空氣質素感應儀，以及在電梯扶手帶安裝紫外綫消毒器殺菌等

同時設立智能亭（Digital Kiosk）顯示室內空氣質素，更方便用戶監測數據

她又表示，有見5G網絡可方便商戶在場所範圍內，更流暢地進行4K高清視像串流，以及體驗擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及數碼互動等。所以早前已在太古坊及太古廣場鋪設5G網絡，為旗下租戶提供更高效率及生產力的工作環境，同時提升上班族的個人辦公體驗。

此外，在智能管理方面，該辦公樓亦有持續更新旗下Taikoo Social App功能，更方便租戶。例如設有的士站動態，幫助商戶更輕鬆尋找最佳截車地點，以及推出飲食優惠作招徠。目前該App已有4萬名註冊用戶，約2萬名為太古坊商戶，平均每月有3,000至5,000名活躍用戶。

針對未來商廈管治，團隊還將推出新App，為商戶提供由泊車、電子支付，方便辦公室進行能源管理等功能。

提供免費節能諮詢

隨着時代不同，企業需要承擔的社會責任亦有轉變，尤其在消費者更關切企業是否有優良的ESG（環境、社會和企業管治）時，企業更視之為永續經營的必要條件，作為發展策略的首要議程。

太古地產太古坊總經理李頌妍分享，該企期望作為Educator（教育者）角色，牽頭負責帶動及支援社區內的商戶一同實踐。而該企近年更為ESG可持續發展願景成立專門團隊，同時將協助商戶，建立長遠的社區發展。以該企為例，在重建太古坊時已採用節能方案，綠化環保建築，建立能源數據庫等，並且為商戶提供免費的節能諮詢及建議。

遊戲化試驗 實時知回收

明白並非所有企業都擁有足夠資源去做ESG，有些企業甚至需要Admin（行政管理人員）身兼多職，負責相關項目。

所以該集團期望透過有效的社區營造，達到目標。她舉例，團隊早前就推出ESG的遊戲化試驗計劃，讓10間商戶參與，為期6個月。透過設立智能垃圾桶，以智能磅監察所得數據上載到雲端系統，實時知道回收情況，鼓勵其改變行為習慣。另由於商戶對試驗計劃十分踴躍，她指，集團未來亦將持續推出不同項目，支援旗下商戶。

記者：張寶燕

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