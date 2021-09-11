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【建築科技】燒焊技工供不應求　港初創研機械人改善工作環境

科技 15:30 2021/09/11

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威博科技行政總裁張金棠指出，機械人並非要取代人，而是一個協助。

燒焊一職在地盤入面尤其辛苦，工人要穿上特製皮衣、戴眼罩及頭盔等，在高溫且環境惡劣的情況下做重複動作，加上技術要求高，甚少年輕人願意入行，使本港燒焊技工處於嚴重短缺的狀態。面對相關痛點，本地初創威博科技（Welbot）就開發地盤用燒焊機械人，希望藉此改善技工的工作環境，同時吸引更多新血入行。

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威博科技行政總裁張金棠（Antonio）接受本報訪問時表示，早於2016年開始他就留意到本港燒焊行業人手老化的問題。他引述建造業議會的統計指，目前全港焊接工人的平均年齡為52歲，有超過6成工人已達50歲，並計畫在未來10年相繼退休。

惟傳統的燒焊工作既危險又辛苦，更有機會影響健康，甚少年輕人願意入行，令燒焊工人短缺的情況更加嚴峻，Antonio直言：「在過千度的高溫情況下做重複動作，又邊會有人想做？」了解到建築業的痛點後，Antonio開始著手研發焊接機械人，經過2年時間的反覆研究，他便正式成立Welbot。目前該企已研發15隻燒焊機械人，並在多個地盤應用，當中包括：啟德、廣華醫院第三期重建等，希望透過引用新技術至建築業，協助業界解決青黃不接的問題。

Welbot的焊接機械人主要採用自適應機械人控制（Adaptive Robotic Control，ARC）技術，操作者可以目測對準接口位置，機械人就會自動校正並自動計算燒焊路徑，普通燒焊的設定時間只需2至3分鐘，複雜路徑則可在5分鐘內完成。Antonio指出，機械人燒焊其實與人手燒焊的時間相約，但機械人毋須休息，加上一個工人可同時操控多部機械人，成本效益較人手高。

Welbot的焊接機械人主要採用自適應機械人控制技術，操作者可以目測對準接口位置，機械人就會自動校正並自動計算燒焊路徑，普通燒焊的設定時間只需2至3分鐘，複雜路徑則可在5分鐘內完成。（受訪者提供圖片）

另外，Antonio又提到，控制機械人會相較直接落手進行焊接，更容易吸引到新人入行，「成個操作感覺就好似『打機』一樣，對於年輕人來說接受能力更高。」不過同時，一眾資深地盤焊工卻擔心，機械人會取代人類，令他們失去「搵食飯碗」。Antonio就解釋：

科技並非要取代人，而是一個協助。

他直言，現時仍需要工人幫忙看著機械人，而且一些太複雜或一些特別情况如補洞、位置太窄等情況，機械人無法解決，都需人手去做。所以他多次強調，該企研發機械人是希望能夠將工人的工作環境變得更加安全，同時將整個工作程序變得更有效率，解決當前人手不足的問題。

該企目前有10隻燒焊機械人，正於啟德一地盤實際應用。（受訪者提供圖片）

至於被問到現時香港科企的發展困難，Antonio就坦言本港的創科步伐相對較緩慢，對於專才培訓亦較為不足，成為科研行業的痛點。長遠發展而言，仍希望科研人才培訓可以獲得更多資源，吸引更多本港年輕人投身創科行業，令初創企業在擴展業務時，更容易找到合適的人才。

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而另一個較大的困難，就是土地問題。他稱，進行機械人研發需要用到足夠的空間進行測試，惟香港寸金尺土的狀況導致該企在研發產品時，都遇上較大挑戰，尤其租金上，就佔了該企大部分的營運成本。他透露，公司由2016年至今的科研投放逾千萬元資金，其中約6成用於研發身上，其餘則是測試場地的租金，現時目標在2022年內，可達收支平衡。

記者：曾曉汶

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