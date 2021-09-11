  • 31°C
香港時間 : 2021911日 (六) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果爭議】美下令蘋果更改App Store政策　Epic Games仍對結果失望？

科技 11:36 2021/09/11

分享：

美國加州地方法院就蘋果與Epic Games之間涉及反壟斷的訴訟，作出裁決。

蘋果（Apple）日前遭遊戲開發商Epic Games控告，指蘋果壟斷市場，涉對旗下App Store的應用軟件交易收入抽取高達三成蘋果稅（Apple Tax），以及蘋果對應用軟件的嚴格控制會否造成不公平現象，從而傷害開發商和用户的權益。終在香港時間（11日）早晨，美國加州地方法院就蘋果與Epic Games之間涉及反壟斷的訴訟，作出裁決。

【蘋果爭議】Epic Games要求蘋果恢復開發者賬號　以便在南韓重新上架《Fortnite》

【全球首例】南韓通過修例　限Google、蘋果向App開發者抽佣

美國聯邦法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）裁決，下令蘋果將不得再禁止應用程式開發商引導買家，透過第三方支付平台付費。禁令將從12月9日起生效，蘋果有90天的緩衝時間。法官指出，蘋果執行限制引導條款，是反競爭的行為。

不過與此同時，羅傑斯指原告Epic Games故意繞過蘋果，在《要塞英雄（Fortnite）》iOS 版本中添加直接付款選項，涉違反蘋果合約。因此Epic Games也須向蘋果支付至少400萬美元的損失。

Epic Games行政總裁Tim Sweeney其後表示，對結果感到失望，並指是次裁決對開發商、消費者來說，都不是一場勝利。Epic Games發言人透露，該企計畫再上訴。至於《Fortnite》能否重新上架 App Store，法院則裁決由蘋果作決定。

【Apple】蘋果再讓步！　允「閱讀器」App開發商加入網站連結管理帳戶

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【開發者商機】亞馬遜擬推AppStore小企加速計畫　佣金減至10%
2021/06/17
【開發者商機】亞馬遜擬推AppStore小企加速計畫　佣金減至10%
【蘋果私隱政策】蘋果廣告客戶轉投Android平台　iOS廣告支出預算下降三分之一
2021/07/06
【蘋果私隱政策】蘋果廣告客戶轉投Android平台　iOS廣告支出預算下降三分之一
【蘋果私隱政策】蘋果拒絕多款內地手機Apps上架　防止透過CAID技術繞過新私隱政策
2021/07/06
【蘋果私隱政策】蘋果拒絕多款內地手機Apps上架　防止透過CAID技術繞過新私隱政策
【蘋果爭議】 蘋果無理拒更新　FlickType停支援盲人用iPhone鍵盤
2021/08/19
【蘋果爭議】 蘋果無理拒更新　FlickType停支援盲人用iPhone鍵盤

你可能感興趣

【開發者商機】亞馬遜擬推AppStore小企加速計畫　佣金減至10%
16:25 2021/06/17
【開發者商機】亞馬遜擬推AppStore小企加速計畫　佣金減至10%
【蘋果私隱政策】蘋果廣告客戶轉投Android平台　iOS廣告支出預算下降三分之一
16:37 2021/07/06
【蘋果私隱政策】蘋果廣告客戶轉投Android平台　iOS廣告支出預算下降三分之一
【蘋果私隱政策】蘋果拒絕多款內地手機Apps上架　防止透過CAID技術繞過新私隱政策
18:53 2021/07/06
【蘋果私隱政策】蘋果拒絕多款內地手機Apps上架　防止透過CAID技術繞過新私隱政策
App Store 羅傑斯 壟斷 遊戲 iOS Apple 反壟斷 香港 美國 美元

上一篇文章

【科技一周回顧】MIRROR代言三星摺機開賣　蘋果宣布下周舉行秋季發布會

下一篇文章

【自動化超市】亞馬遜擬設無人收銀全食超市　採用多攝像鏡頭、環境感應器助自動結帳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【智能眼鏡】Facebook智能眼鏡登場　售約2,325港元
【智能眼鏡】Facebook智能眼鏡登場　售約2,325港元
【Google】Google公布2020下半年資訊公開報告　揭港府曾43次要求調閱用戶資訊
【Google】Google公布2020下半年資訊公開報告　揭港府曾43次要求調閱用戶資訊
【每日焦點】Google狂推新功能及服務　Gmail增通話、Photos可印相
【每日焦點】Google狂推新功能及服務　Gmail增通話、Photos可印相
【蘋果爭議】Epic Games要求蘋果恢復開發者賬號　以便在南韓重新上架《Fortnite》
【蘋果爭議】Epic Games要求蘋果恢復開發者賬號　以便在南韓重新上架《Fortnite》
【再生能源】高速公路也能發電？　瑞士企業研發太陽能「天橋」可加裝風力發電機
【再生能源】高速公路也能發電？　瑞士企業研發太陽能「天橋」可加裝風力發電機
【環保物料】離岸風力發電產出百萬噸廢物　德企推全球首個可回收風葉
【環保物料】離岸風力發電產出百萬噸廢物　德企推全球首個可回收風葉