【蘋果爭議】美下令蘋果更改App Store政策　Epic Games仍對結果失望？

▲ 美國加州地方法院就蘋果與Epic Games之間涉及反壟斷的訴訟，作出裁決。

蘋果（Apple）日前遭遊戲開發商Epic Games控告，指蘋果壟斷市場，涉對旗下App Store的應用軟件交易收入抽取高達三成蘋果稅（Apple Tax），以及蘋果對應用軟件的嚴格控制會否造成不公平現象，從而傷害開發商和用户的權益。終在香港時間（11日）早晨，美國加州地方法院就蘋果與Epic Games之間涉及反壟斷的訴訟，作出裁決。

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美國聯邦法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）裁決，下令蘋果將不得再禁止應用程式開發商引導買家，透過第三方支付平台付費。禁令將從12月9日起生效，蘋果有90天的緩衝時間。法官指出，蘋果執行限制引導條款，是反競爭的行為。

不過與此同時，羅傑斯指原告Epic Games故意繞過蘋果，在《要塞英雄（Fortnite）》iOS 版本中添加直接付款選項，涉違反蘋果合約。因此Epic Games也須向蘋果支付至少400萬美元的損失。

Epic Games行政總裁Tim Sweeney其後表示，對結果感到失望，並指是次裁決對開發商、消費者來說，都不是一場勝利。Epic Games發言人透露，該企計畫再上訴。至於《Fortnite》能否重新上架 App Store，法院則裁決由蘋果作決定。

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責任編輯：曾曉汶