911恐襲20周年前夕 拜登呼籲美國社會團結

美國紐約發生的911恐襲已經20年,陰霾至今仍籠罩不少美國人。美國總統拜登發表影像演說,悼念恐襲死難者,並呼籲美國民眾需要團結一致,不再讓同類事件發生。拜登將在當地時間周六(11日),到訪多個當年遭受恐襲的城市。

【新冠疫苗】美國擴大強制接種 1億人受影響 【下一頁】

拜登(Joe Biden)在911恐襲事件20周年前夕,在美國總統Twitter發表錄製的演說。拜登悼念事件發生至今的死傷者,包括在當日救人的消防員﹑護士和其他挺身而出的民眾,或是事件後幫助美國復原的所有人。

拜登演說

拜登亦指出,美國社會雖有因為部分人對美國穆斯林民眾的恐懼﹑憤怒﹑憎恨及暴力而影響,但相信美國仍然團結一致,更指團結是美國最大的優勢。拜登表示。

「團結不代表所有人相信同樣的事。我們必須對其他人及美國有基本尊重和信心。」(Unity doesn't mean we have to believe the same thing. We must have a fundamental respect and faith in each other, and in this nation)