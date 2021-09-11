911恐襲20周年前夕 拜登呼籲美國社會團結

美國紐約發生的911恐襲已經20年，陰霾至今仍籠罩不少美國人。美國總統拜登發表影像演說，悼念恐襲死難者，並呼籲美國民眾需要團結一致，不再讓同類事件發生。拜登將在當地時間周六（11日），到訪多個當年遭受恐襲的城市。

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拜登（Joe Biden）在911恐襲事件20周年前夕，在美國總統Twitter發表錄製的演說。拜登悼念事件發生至今的死傷者，包括在當日救人的消防員﹑護士和其他挺身而出的民眾，或是事件後幫助美國復原的所有人。

拜登演說

拜登亦指出，美國社會雖有因為部分人對美國穆斯林民眾的恐懼﹑憤怒﹑憎恨及暴力而影響，但相信美國仍然團結一致，更指團結是美國最大的優勢。拜登表示。

「團結不代表所有人相信同樣的事。我們必須對其他人及美國有基本尊重和信心。」（Unity doesn't mean we have to believe the same thing. We must have a fundamental respect and faith in each other, and in this nation）

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當地時間周六拜登將會與第一夫人吉爾（Jill Biden），分別先後到訪紐約的世界貿易中心遺址，位於弗吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的五角大樓及賓夕法尼亞州的尚克斯維爾（Shanksville），三處當年恐襲發生的地方。

2001年9月11日，美國紐約時間早上8時46分，一架美國航空客機撞向世貿中心北座大樓，其間接連有客機被騎劫，撞向世貿南座大樓及五角大廈，造成近3000人死亡或失蹤。同日第3架被騎劫的客機撞向維珍尼亞州美國國防部所在的五角大廈西翼；第4架被劫客機在賓夕法尼亞州一處田野墜毀，但全機均無人生還。

責任編輯：吳漢培