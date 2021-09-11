【蘋果稅】Epic挑戰巨企蘋果反壟斷成功　App Store須允第三方支付　股價曾跌3.5%

▲ 美法官對Epic Games提出反壟斷案作出裁決，蘋果APP Store須允第三方支付。（法新社資料圖片）

蘋果公司（Apple，美：AAPL）反壟斷訴訟失利。《堡壘之夜（Fortnite）》因支付問題被蘋果下架，遊戲開發商Epic Games對蘋果發起反壟斷訴訟，美國法院最新裁決，批准Epic針對蘋果支付渠道發出的禁令，勒令蘋果須接受應用程式（App）開發商引導用戶通過第三方支付平台付費，意味蘋果不能強制開發商只能經應用商店（App Store）收取收入。不過，法官也下令Epic 在《堡壘之夜》因違反合同，需向蘋果公司支付賠償金。

App Store抽成比率一直被App 開發商諷為「蘋果稅」，分析料，美國法院命令將削弱蘋果盈利能力，因App Store年收入超過200億美元（約1,560億港元），利潤率高於75%。

蘋果明年起放寬取部分App 30%「蘋果稅」 遊戲行業不在內，可見【下一頁】

法官Yvonne Gonzalez Rogers於判決書中表示，蘋果阻止第三方支付的做法違反市場競爭原則，法官不再允許蘋果強制一些應用程式使用蘋果APP Store支付系統，蘋果因此坐收商品銷售額15%至30%佣金，高於其他平台的3%費用。

裁決消息影響蘋果股價，一度急跌3.5%，低見148.7美元。同樣遭遇韓國反壟斷監管部門限制的谷歌母公司Alphabet，股價一度下滑超過1.4%，低見2,858.24美元。

【APPLE】蘋果拒絕遊戲開發商Epic Games 把Fortnite重新上架的申請

【蘋果爭議】Epic Games要求蘋果恢復開發者賬號 以便在南韓重新上架《Fortnite》

【Apple Watch】傳蘋果解決Apple Watch Series 7製造問題 9月下旬如期出貨

編輯：李勝君