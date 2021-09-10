【恒大3333】恒大多個項目停工　業主工人維權湧現

中國恒大 （03333） 深陷債務危機，接連爆出商票逾，導致多個項目停工，影響日常營運。恒大廣州一個樓盤的業主舉行維權活動，要求樓盤復工，並請求當地政府介入，外電引述相關業主指，有關項目為廣州南沙恒大陽光半島樓盤，該盤有近5,000套房，但自5月份以來已處於停工狀態。

圖看恒大多個項目出現停工

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

恒大擬退出中超班霸，傳尋求政府接手廣州市足球俱樂部，看【下一頁】

據參加維權活動的人士透露，周四100名多名業主身穿印有「恒大復工」字樣的白色體恤，來到廣州南沙區住建局外。

事實上，近幾個月內地各地已有承建商斥恒大拖欠款項，令其無法支付材料費予供應商，被迫停工，觸發近期開始出現業主維權、民工討薪等事件。

恒大上月公布業績時披露會有違約風險，但已積極與供應商及建築承包商洽談爭取項目復工。為解決拖欠款項問題，恒大近期以房抵債還部份款項。

內地瘋傳恒大財富爆雷，許家印：我可以一無所有 投資者不能，看【下一頁】

另外，恒大財富傳出未有兌付到期的理財產品，據指，深圳恒大總部大樓聚集大批員工維權，有人在大樓門口舉著「恒大還我血汗錢」、「恒大坑害職員工」的牌面抗議。

相關文章：

【內房股】融創突通知萬達酒店 終止21家酒店管理合作

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結