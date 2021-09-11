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【港交所388】港交所下月向散戶推出 移動裝置實時報價服務

股樓投資 00:02 2021/09/11

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港交所(00388)宣布，將增加市場數據服務產品，於10月1日起推出移動裝置市場數據訂閱服務，供散戶投資者以移動裝置獲取本地證券市場的實時串流數據。

【恒大危機】傳恒大財富醞釀爆煲 許家印承諾全額兌付所有理財產品   詳情請看【下一頁

港交所表示，新推出的市場數據服務，供移動裝置用戶獲取香港證券市場第一級實時串流數據，每用戶的月費為38元，投資者可經其經紀商或資訊供應商訂購該服務。

港交所聯席市場主管姚嘉仁表示，透過移動裝置進行交易及獲取市場數據已是大勢所趨，我們很高興推出這項特別為散戶投資者需求而度身制定的新服務，迎合廣大投資者獲取證券市場數據的趨勢和習慣。港交所致力為香港及全球投資者提供價格合理、一流、便捷的市場數據服務。

華潤燃氣26億人幣 增持重慶燃氣股權至39%  詳情請看【下一頁

另外，瑞銀發表報告指，預計港交所推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約具有獨特的定位，以滿足全球投資者離岸風險管理需求，預計交易量不僅來自遷移，還是來自新需求，MSCI的產品對資訊科技及醫療保健行業的曝光較高，而對金融行業就較低，使其與全球投資者更相關。該行維持其「買入」評級，目標價592元。瑞銀指，儘管監管環境不斷變化，但預計港交所目前的新股上市項目儲備將維持強勁，還預計公司將繼續以不同方式關注微觀結構的改進，以幫助提高市場效率和吸引力。

同場加映  【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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