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【新股IPO】海倫司9869首日掛牌升23% 每手帳面賺2265元

股樓投資 22:43 2021/09/10

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海倫司（09869）今日首掛牌，股價高開16.6%，報23.05元，最高曾見25.75元，低見23元，收市報24.3元，較招股價19.77元，升23%；全日成交7,146萬股，涉資16.74億元；以每手500股計，一手帳面賺2,265元。

延伸閱讀：高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」

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海倫司為內地最大連鎖酒館，一直以「Helen's」品牌經營酒館。目前海倫司酒館總數達528家。海倫司是次來港上市共發售1.35億股，其中10%公開發售錄得近30倍超額認購，一手中籤率60%；此外，該股以招股價中間位19.77元定價，其招股範圍介乎18.82至20.72元，集資淨額約25.13億元，主要用於未來3年開設新酒館及實現擴張計劃等。中金為獨家保薦人。

同場加映：【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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記者：張以正

集資 海倫司（09869） 港股 IPO

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