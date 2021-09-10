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【新股IPO】喜馬拉雅傳下周遞表申請上市 目標年底前掛牌

股樓投資 22:20 2021/09/10

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引述外電報道，騰訊（00700）有份參投的內地最大網上音頻平台喜馬拉雅（Ximalaya）將於下周向港交所遞交來港上市申請，集資規模尚未確定，惟目標是超過其原計劃在美國上市集資的5億美元，並爭取在年底前掛牌。

箕星藥業傳明年來港上市 集資3億美元【見下頁】

喜馬拉雅原計劃在美國上市，並早於今年4月已在美國遞交上市申請，惟宣布停止在美國上市的計劃，其早於4月在美國提交上市申請。

延伸閱讀：花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市

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喜馬拉雅成立於2012年，通過搭建廣泛的內容生態，早已是坐穩內地「耳朵經濟」領域龍頭的獨角獸。歷經9年發展，喜馬拉雅已成為深受用戶喜愛的在綫音頻平台，並致力於通過聲音分享智慧和快樂，做一家人一輩子的精神食糧。

同場加映：【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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記者：張以正

香港交易及結算所有限公司 集資 港股 IPO

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