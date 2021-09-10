▲ 【AMZN】亞馬遜推出自家品牌電視機 入門價只需2886港元（Amazon 網站截圖）

亞馬遜（美：AMZN）周四（9日）宣布，今年10月將正式推出自家品牌電視，入門價只需370 美元（約2886港元）。亞馬遜表示，透過自家品牌設備，可以更好地提供電視手指Fire TV與 Alexa 語音服務。

亞馬遜主要推出兩款電視，分別Amazon Fire TV Omni 系列和入門版 Amazon Fire TV 4 系列，每款均提供不同的尺寸選擇，價格從 369.99 美元到 1,099.99 美元不等。

早前亞馬遜已經推出電視手指Amazon Fire TV，讓用戶插入電視即可收看Apple TV+， Netflix， Hulu等串流平台。現時亞馬遜也與電視廠商東芝、 Insignia 等合作，推出具有Amazon Fire 界面的電視機，並提供語音控制、Amazon Prime 及其他流媒體服務。

相關文章：

【AMZN】亞馬遜AWS部門擬組建團隊 監管違規互聯網內容

【中概股風暴】澳洲麥哲倫集團旗下基金因監管風險沽騰訊 其後換馬亞馬遜

【大戶動向】軟銀Softbank上季加快沽貨套現逾千億元 涉FB、亞馬遜、台積電

編輯：李哲毅