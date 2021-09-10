【美股焦點】美國8月最終需求PPI按年升8.3% 高過市場預期 三大指數開市齊升

美國8月最終需求生產物價指數（PPI）按年上升8.3%，升幅高過市場預期，帶動美股三大指數周五（10日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升190.4點及0.55%，報35,069.78點，標準普爾500指數升23.63點及0.53%，報4,516.91點，納斯達克指數升84.66點及0.56%，報15,332.92點。

Affirm Holdings（AFRM）公布第四季營收，按年增71%，帶動股價開市漲19.32%。

全球最大鋰電池生產商Albemarle（ALB）預計2022 年鋰需求的收益將大幅增長，帶動相關板塊上漲，Lithium Americas（LAC）漲6.6%、智利化工礦業（SQM）漲6.05%、Albemarle漲3.36%。

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責任編輯：黃苑筠