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【恒大3333】恒大擬退出中超班霸　傳廣東省政府考慮購入少數股權、其餘由國企接貨

股市 19:47 2021/09/14

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傳恒大尋求政府接手廣州市足球俱樂部　退出中國足壇

中國恒大 （03333） 傳有意退出中國足壇，旗下廣州市足球俱樂部擬尋求政府接手。外電引述消息指，當地政府考慮購入恒大持有廣州市足球俱樂部的少數股權，其中一個潛在情境，廣東省政府或取10%至15%的股權，其餘則由本地國企接手，另一情境為球隊解散。

消息人士指，政府的救援行動會因應政治和財務情況而定，或會在年底入股。另有消息人士指，廣州足球俱樂部或會出售其專業球員，以進行集資。

根據彭博數據指，恒大在足球業務上每年損失約10億至20億元人民幣。

日前內地網上流傳一張微信截圖顯示，廣州足球俱樂部總經理高寒稱，恒大已經無法為該俱樂部提供財務支持，需要啟動可行的接手計畫，並向廣州市體育局、廣州市足協提出託管旗下廣州市足球俱樂部的申請。

圖看恒大債務情況

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近日內地瘋傳恒大財富爆雷，許家印：確保所有到期的財富產品儘早兌付，看【下一頁】

外電引述知情人士指，已經提出了政府接手的建議，惟無法證實互聯網上流傳的信件是否真確。外電曾致電廣州足球俱樂部總經理，但高寒稱既不能證實也不能否認這封信是真實的，至於問及信件是否偽造，他則稱不能說。

另有內媒表示，目前球隊和俱樂部內部依然正常運轉。

恒大於2010年以一億元人民幣買斷廣州足球俱樂部全部股權，到2014年阿里巴巴 （09988） 入股共同經營俱樂部。

自恒大入主後，廣州市足球俱樂部成績彪炳，曾奪得8屆中超冠軍。

不過，即使球隊成績亮眼也不必能帶來盈利，有分析形容，現在投資中國足球已經變成徹頭徹尾的慈善舉動，對於企業來說幾乎沒有任何好處。

相關文章：【恒大3333】近日內地瘋傳恒大財富爆雷　許家印：確保所有到期的財富產品儘早兌付（第二版）

【恒大系】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排　恒大汽車彈逾8%

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

***同場加映***

《石Sir午時閒談》

中國股市近日有30日超1萬億成交，意味甚麼？對港股後市有何影響？石Sir指大市或提前於月底、甚至於下周一爆上，恒指下一個高位可望幾多點？點解對中鋁 （02600） 、紫金 （02899） 睇高一綫？對滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 、中電信 （00728） 又點睇？立即去片，石Sir為你分析。

港股 足球 恒大 許家印 廣州市 中國恒大（03333） 傳統經濟股

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