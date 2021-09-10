  • 30°C
香港時間 : 2021910日 (五) 22:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】恒大擬退出中超班霸　傳尋求政府接手廣州市足球俱樂部　球隊曾奪8屆中超冠軍

股市 21:39 2021/09/10

分享：

傳恒大尋求政府接手廣州市足球俱樂部　退出中國足壇

中國恒大 （03333） 傳有意退出中國足壇，旗下廣州市足球俱樂部擬尋求政府接手。內地網上流傳一張微信截圖顯示，廣州足球俱樂部總經理高寒稱，恒大已經無法為該俱樂部提供財務支持，需要啟動可行的接手計畫，並向廣州市體育局、廣州市足協提出託管旗下廣州市足球俱樂部的申請。

圖看恒大債務情況

    點擊圖片放大
    +3
    +2

近日內地瘋傳恒大財富爆雷，許家印：確保所有到期的財富產品儘早兌付，看【下一頁】

外電引述知情人士指，已經提出了政府接手的建議，惟無法證實互聯網上流傳的信件是否真確。外電曾致電廣州足球俱樂部總經理，但高寒稱既不能證實也不能否認這封信是真實的，至於問及信件是否偽造，他則稱不能說。

另有內媒表示，目前球隊和俱樂部內部依然正常運轉。

恒大於2010年以一億元人民幣買斷廣州足球俱樂部全部股權，到2014年阿里巴巴 （09988） 入股共同經營俱樂部。

自恒大入主後，廣州市足球俱樂部成績彪炳，曾奪得8屆中超冠軍。

不過，即使球隊成績亮眼也不必能帶來盈利，有分析形容，現在投資中國足球已經變成徹頭徹尾的慈善舉動，對於企業來說幾乎沒有任何好處。

相關文章：【恒大3333】近日內地瘋傳恒大財富爆雷　許家印：確保所有到期的財富產品儘早兌付（第二版）

【恒大系】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排　恒大汽車彈逾8%

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

港股 足球 恒大 許家印 廣州市 中國恒大（03333） 傳統經濟股

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】阿里美乏力　18億北水掃騰訊　全周錄82億北水（不斷更新）

下一篇文章

【美股開市】中美元首通話　道指升211點　納指升逾0.6%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大系】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排　恒大汽車彈逾8%
【恒大系】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排　恒大汽車彈逾8%
【開市9點半】人民幣定存3個月最高2.55厘　理財通今收市後公布詳情
【開市9點半】人民幣定存3個月最高2.55厘　理財通今收市後公布詳情
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升148點　騰訊ADR高12元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升148點　騰訊ADR高12元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美乏力　18億北水掃騰訊　全周錄82億北水（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美乏力　18億北水掃騰訊　全周錄82億北水（不斷更新）
【人幣定存】人民幣短存息最高11厘 大行破天荒累加逾4厘
【人幣定存】人民幣短存息最高11厘 大行破天荒累加逾4厘