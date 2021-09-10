【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】撒哈拉沙漠女性的成長生活

撒哈拉沙漠的女性，整麵包是她們的基本功，家家戶戶的女性無一不懂。而穆罕默德的家每日中午有新鮮麵包出爐，因為二嫂、三嫂及妹妹每日已分配工作，輪流打理家頭細務及下廚等工作。

記得有天早上，我在廚房看見11歲的法蒂瑪 (Fatima) 慶高彩烈和她媽媽一起搓揉麵包，她看見我的出現，隨即開心展示一個正在發酵的麵團，原來這天她跟媽媽學習，看見她的跳跳虎已感受到她的心情及期待。

麵團發好了，法蒂瑪拖著我的手一起去窯爐烤麵包，見她從起爐開始有板有眼，最後成功烤焗一個迷你版的麵包，她已開心一整天。

不過今天看見法蒂瑪在屋外哭，便問她媽媽發生甚麼事情，原來這次她整的麵包不成功，她極不開心獨自哭，我上前安慰，告訴她哭樣子不美麗，下次再接再厲，不要氣餒，她好快笑起來，走去和朋友玩耍。

當地的小朋友天真無邪，沒有上學及功課的壓力；曾經問法蒂瑪(Fatima)喜歡讀書嗎? 她說喜歡! 但可惜在沙漠的孩書機會不多，在這裏讀書需要繳付學費，若完成小學，便要到城市裏繼續學業，但學費更加貴，不要每個家庭能付擔，尤其現時旅遊業冰封期，她的願望更難願意。

而沙漠的女孩，沒有機會再讀書，她們的生活就如穆罕默德的妹妹一樣，學習整麵包、廚藝及照顧家裏的小童等等。這就是她們的成長過程，成年結婚後，將家裏學到的搬到丈夫家繼續生活，度過她們的往後生活。

有時候想，香港人真的好幸福!。

▲ 整麵包全個過程，不假手於人。

▲ 這是細小的石頭，放在窯爐內，令熱力烤焗麵包

▲ 法蒂瑪開心成功烤焗一個迷你麵包。

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作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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