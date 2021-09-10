【餓「新」嘗啖＠iM網】新舊共融 這個街市人人想行

經濟是否有所復甦，與其相信不知能否被相信的數據，我選擇相信自己的目測。當看見繁盛的鬧市又見人來人往，當發現食肆座無虛席，城中的生機就已萌芽。

最近三級歷史建築中環街市完成了歷時逾十年的活化，終於活過來啦！成為繼大館和PMQ之後，中環的另一個打卡熱點，甫開幕就見人山人海，有理由相信，許多人都從疫情與困境中走出來。

▲ 活化後的中環市。



這佔地十二萬呎、坐立於香港金融中心的黃金地帶、曾經是幾代人的集體回憶的中環街市，經全面修復活化後成為多元化空間，集藝術、文化、零售、飲食於一爐，新舊共融，既保留了有代表性的樓梯，又加入港式懷舊元素，引入不同類型的商戶進駐，涵蓋街頭小吃至特色食肆、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等，檔口超過一百間。

▲ 石磨樓梯。

▲ 以前檔口的照明燈成為今日的裝飾亮點。

▲ 被保存的蔬菜檔口。



街市內特意保留了十三個傳統檔口，涵蓋魚類、家禽、肉類及蔬果在內的六種不同類型攤檔。檔內的原始設計，如魚檔的儲水箱和枱面水槽；蔬果檔的售貨架和便於收銀的中空牆面設計，及肉檔被抬高的肉枱和掛肉的鐵桿等被完整保留。這些檔口部分作為歷史展示，部分則將與長衫店、米行等合作，讓市民有機會親身購買體驗。

民以食先為天。地下為Food Court，也有少量堂食餐廳，二樓為小食街，以速食、掃街小食及甜品為主。傳統如港式粉麵檔、奶茶、雞蛋仔等，新派元素如中西結合的涼茶Cocktail、流心撻等都應有盡有。部分邀得香港老字號如金源米業及南丫天虹，或社企如銀杏館等營運。

▲ I-O-N算是街市內最大型的餐廳。



這天我們一行人試了如心集團旳I-O-N餐廳，水準還不錯，當然也不會有很大驚喜，可以一嘗這活化街市的頭啖湯，情感上有加了點分。

倒是米芝蓮街頭小食雞蛋仔，頗受歡迎，「媽咪雞蛋仔」主打雞蛋仔和格仔餅，口咪超過20款，即叫即整，外脆內軟。

港式Cocktail「白蘭樹下」也有特色，即叫即調多款港式概念的Cocktail，以香港趣味的字眼為名，例如「五花茶」，以五種花調配而成，並用上傳統米通碗碟盛裝，好有古代人飲酒的感覺！

曾經在東大街的人龍店「安利」，亦進駐這裏，主打魚蛋麵，撈粗等，湯底用上大地魚、豬骨等熬製而成，飲落鮮甜溫潤。必食手包雲吞，原隻海蝦加入豬肉做餡，粒粒鮮爽富豬肉香。

▲ 龍蝦意粉

▲ 輕食沙律

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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