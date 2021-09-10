【清酒新世界@iM網欄】季節酒—夏酒與秋酒

還記得之前介紹過的酒藏—鍋島嗎？喜歡鍋島的都知道他們每一年在不同的季節會釀造季節酒，之前春天的時候就有Blossom Moon，至於夏天就有Summer Moon，不過Summer Moon並不是今天的主角，而是在9月9日Sake Moment與日本同步銷售秋季酒Harvest Moon，所以趁這個機會讓我來介紹一下夏季與秋季兩款季節酒的不同和風格吧！

Summer Moon是一枝使用山田錦來釀造的夏季酒，看著標籤就給人一個寧靜優雅的夜晚感覺，是一款夏夜賞月的清酒。Summer Moon初味略濃，酸味微弱，擁有淡淡的青瓜香氣和白花香，能夠嗅出一種略帶華麗的香氣。餘韻帶酸會隨時間逐漸變得鋒利辛口。這款清酒具有夏天的典型清新香氣，其精緻的輪廓以極其出色的酸度和甜味使人的口腔特別清爽，讓人感覺舒適。雖然這款清酒偏向辛口，但味道非常清晰獨特柔和。

大家都知道中秋節也快到了，所以也正好是Harvest Moon的降臨，Harvest Moon 又名為ひやおろし（HIYAOROSHI），是「中秋之名月」及「豐收之月」的意思，每年中秋節前就會登場了。這款清酒是新春的時候搾出來的新酒然後做了一個加熱消毒的程序，再低溫存放地渡過一個夏天。秋天是稻米的收成期，以前這款清酒是採用了山田錦來釀製，但自2013年開始就改用了愛山米釀造，辛口度較輕，達至藏主所追求的更高平衡度。

倒在杯後散發微微的稻米香，刺激舌頭的鋒利和香氣也很明顯，然後均衡而濃郁的鮮味會保留在口腔中遊蕩，鮮味以濃郁的甜味為中心，五種口味均衡，這是鍋島的典型特徵，經典但又不失現代感。含在口中會感受到微量的碳酸氣泡感覺，味道以米香為主，也有點像蜜瓜般的甜香，平和的餘韻。

Harvest Moon是一種罕見的清酒，是酸澀包裹著強烈的味道，與氣體的感覺相協調，而不太辛，雖然只是純米酒，但卻擁有吟釀酒的氣場！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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