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【疫境開店】高級「茶餐廳」做Tea Pairing兩個月回本　年輕人都愛飲茶？（附短片）

Hot Talk 10:00 2021/09/13

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年輕人都愛飲茶？

「餐酒配搭Wine Pairing」就見得多，「餐茶配搭Tea Pairing」你又知多少？Glassbelly創辦人楊穎擁有20多年從事紅酒的工作經驗，因緣際會下開始研究岩茶，認為茶比紅酒更適合配餐，今年更開設高級餐廳，憑著自創時令菜式配上武夷山岩茶，「疫」境中開幕短短兩個月已經回本。

位於銅鑼灣的Glassbelly，主打「餐茶配搭Tea Pairing」套餐，即使午餐每位收費逾千元，仍然一位難求，最新預約日期已排到12月。

茶可充當一把開啟味蕾的鑰匙

楊穎認為，茶比酒更適合配餐，因酒含有酒精和酸度，會影響味蕾的判斷力，用餐到最後已經沒有配搭的感受；茶則剛好相反，茶會有回甘的感覺，可以充當一把開啟味蕾的鑰匙，令味蕾變得敏感，更能放大和享受食物的鮮甜味。楊穎說，每位客人用餐後都對茶有新的認識，對茶和食物的配搭變化，也有前所未有的感覺。

Glassbelly環境及餐茶搭配（Tea Pairing）

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「冰滴」製茶　喝茶也變得時尚

楊穎亦開創「冰滴」技術，花上6小時才能滴出600毫升的茶，更要倒入酒杯品嚐，散發另一種香氣，令喝茶也變得時尚，同時帶來更多味覺享受，成功擺脫「老人家才飲茶」的固有印象，為餐廳打入年輕人市場，難怪餐廳顧客平均年齡層只是約30歲。

「飲茶有年輕化趨勢，因愈來愈多人注重健康。」

餐廳裝潢十分華麗別緻，使用的茶具和餐具都是古董或向大師特別訂造，令客人用餐的同時，也可以有視覺享受。楊穎更分享到：「有一個客人在吃飯過程中一直看著我們用的茶具，每一件茶具都很喜歡、覺得很漂亮、拍了照片，回家後圈出要訂的心儀茶具。結果那頓飯結帳數千元，但他向我買茶具卻買了20多萬元。」

相關文章：【另類投資】製「茶風味輪」作品茗標準　Glassbelly創辦人：岩茶投資價值超普洱（附短片）

記者：林淑如、陳韻妍

另類投資 經濟 茶品 餐廳 銅鑼灣

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