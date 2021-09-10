【恒大危機】傳恒大財富醞釀爆煲 許家印承諾全額兌付所有理財產品

處於財務危機的中國恒大(03333)再傳出負面消息，系內投資理財服務公司恒大財富，近日傳出爆煲消息。據內媒報道，恒大主席許家印日前現身恒大財富專題會，明確表示要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，一分錢都不能少。恒大周五收報3.62元，上升2%。

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消息指，中國恒大周四（9日）對散戶投資者持有的到期理財產品發布了臨時償付計劃，大額投資者的償還期將延長2至4年，但機構投資者的還款將繼續暫停。

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據報許家印表示，目前恒大遇到了前所未有的困難，但公司基本面沒有改變，包括員工隊伍的「戰鬥力」、規模充足且布局合理的土儲、以及打造高品質社區的能力，他強調恒大還是原來那個恒大，接下來恆大各級領導幹部要帶領全體員工，全力復工復產，全力保交樓，全力做好銷售，恢復正常經營，是恆大財富產品兌付的最大保證。

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