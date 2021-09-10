【新股IPO】蔚來赴港上市傳將推遲到明年

消息指，在今年3月申請來港第二上市的蔚來汽車，原計劃明年初之前完成在港上市，不過現在或難以如期實現上市，公司或將來港上市計劃推遲到明年。消息又指，蔚來收到港交所（00388） 關於其結構的各個方面查詢，包括在2019年設立的用戶信託。

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貝殼找房傳年內來港上市 公司否認：暫未有上市計劃【見下頁】

在推遲上市計劃的同時，蔚來亦已於本周三（7日）宣布發行最多20億美元ADR。不過蔚來和港交所均未有對事件作出回應。

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記者：張以正