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【新股IPO】蔚來赴港上市傳將推遲到明年

股樓投資 22:01 2021/09/10

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消息指，在今年3月申請來港第二上市的蔚來汽車，原計劃明年初之前完成在港上市，不過現在或難以如期實現上市，公司或將來港上市計劃推遲到明年。消息又指，蔚來收到港交所（00388） 關於其結構的各個方面查詢，包括在2019年設立的用戶信託。

延伸閱讀：小米汽車完成註冊 造車計畫正式啟動 雷軍親自帶隊上陣

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貝殼找房傳年內來港上市 公司否認：暫未有上市計劃【見下頁】

在推遲上市計劃的同時，蔚來亦已於本周三（7日）宣布發行最多20億美元ADR。不過蔚來和港交所均未有對事件作出回應。

吉利控股旗下Lotus科技傳尋求最快2023年在美國或香港上市【見下頁】

同場加映：【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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記者：張以正

蔚來（美：NIO） 港股 IPO

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