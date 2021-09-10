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華潤燃氣26億人幣 增持重慶燃氣股權至39%

股樓投資 22:32 2021/09/10

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繼上月宣布私有化蘇創燃氣(01430)後，華潤燃氣(01193)再有投資動作。集團間接全資附屬公司華潤燃氣中國分別與華潤渝康及華潤資產訂立買賣協議。根據買賣協議，華潤燃氣中國同意購買，而華潤渝康及華潤資產分別同意出售重慶燃氣(滬：600917)總股本中約14.85％及2.05％的權益，代價分別約為23.55億元人民幣及2.47億元人民幣。潤燃周五收報47元，跌1.6%。

【大行點睇】 受惠跨境理財通 滙豐環球看好呢4隻股  詳情請看【下一頁

華潤燃氣通過間接全資子公司持有重慶燃氣總股本中約22.27％的權益，於買賣協議交割後，華潤燃氣中國將持有重慶燃氣總股本中合共約16.9％的權益，連同華潤燃氣（中國）投資有限公司持有重慶燃氣的權益，集團於買賣協議交割後將持有重慶燃氣總股本中合共約39.17％的權益。潤燃認為，收購增持重慶燃氣的股份有利於理順集團在重慶燃氣的管理權，並有助提升集團在成渝雙城經濟圈的燃氣行業影響力。

打造出糧組合 新地系收息股逐個捉   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

華潤燃氣（01193） 港股

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