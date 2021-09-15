【利財筆記】林本利：10個評估大調整指標

今年7月27日，恒指由今年2月18日31183點的高位，下挫至24748點，由高位下挫20.6%，剛好超過下挫20%的傳統熊市指標。無獨有偶，今次恒指出現熊蹤，跟2018年一樣都是出現在7月，不過今次由幾隻科技股帶動，跌勢甚急，在一個月內由29394點急挫至24748點，下挫4,646點，不少投資者走避不及，損失慘重。

今年恒指突然由牛市轉熊市，屬非典型熊市，正如前文所述，科技股在今年3月，隨着快手（01024）獲納入科指，早已爆煲，陷入熊市。到今年6月，大戶把數千億元的阿里巴巴（09988）股份由美國轉倉至香港，明顯是準備沽貨離場；加上阿里權重被恒指公司調高至10%以上，自然加深恒指的跌幅。

指標兌現超80%便需減持

早於今年2月，恒指由去年底26000點水平急升至31000點以上，5,000點的升幅集中在騰訊（00700）、美團（03690）和港交所（00388），之後在3月急挫至27505點，情況類似2018年初的急升和急跌，筆者已提醒學生要留意市況，慎防恒指出現大調整，即由高位31183點下挫超過20%，跌穿25000點。

筆者在2018年的跌市中，參考2015年大跌市，提出10個評估大調整的指標。當年7月，恒指由1月的歷史高位33484點回落，至6月底跌穿29000點時，大調整機率超過80%，便迅即提醒學生要盡快減持股票，增持現金，最多持倉五成至六成，等待恒指跌穿26000點，以及跌穿24000點才分注入市。之後恒指跌穿26000點和24000點，有足夠資金的便可趁低吸納，等待股市回升，達到大幅跑贏恒指7%至10%的目標。

這10個評估大調整的指標，權重並不一致，頭四個的權重較高，由10%至25%，合共佔70%比重。餘下六個指標，各佔5%，合共佔30%。若果十個指標加起來兌現了超過80%，投資者便要迅速減持，增持現金，等待大調整時有足夠資金趁低吸納。

今年恒指上半年的走勢跟2018年上半年類似，當年上半年恒指在29000點至31000點水平上落，今年上半年則大約在27000點至29000點水平上落。2018年6月中美貿易糾紛升級，市況變差，恒指跌穿29000點，港股通錄得淨資金流走，10個指標兌現了超過80%，要迅速減持。恒指在2018年10月跌至24540點，去年3月更低見21139點，提供低位入市的機會。

至於今年，在7月9日恒指跌穿27000點，低見26861點，走勢明顯轉差，大調整指標已超過60%，筆者已呼籲學生趁反彈至28000點減持，減少損失。到7月26日，連26861點也失守，港股通在7月份已錄得數百億元淨資金流走，大調整指標已超過70%，甚至80%。只可惜今次跌市來得甚急，恒指在兩日間下挫2,000多點，跌穿25000點，不像2018年，有3個月時間趁反彈逃生，到10月時才跌穿25000點。

現時美元並未顯著回升，人民幣並未急跌，銀行體系結餘仍未縮減，拆息依然在超低水平。若然未來日子，上述指標惡化，大户自然趁機再拋售科技股，恒指勢將出現更大幅度的調整。