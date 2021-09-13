【另類投資】製「茶風味輪」作品茗標準　Glassbelly創辦人：岩茶投資價值超普洱（附短片）

▲ Glassbelly創辦人楊穎表示，相對於為人熟悉的普洱，岩茶的產量更少更罕有

近年另類投資大行其道，從紅酒、咖啡到茶葉，都是可投資的產品。拍賣場中常見身價過百萬的陳年普洱，入場門檻相當高，投資利潤回報卻相對偏低，因而市場開始將焦點逐漸轉投至岩茶。Glassbelly創辦人楊穎接受《香港經濟日報》專訪時表示，岩茶出產自福建武夷山，是半發酵的烏龍茶，唐代已被列做貢品，價值連城，但現時市值卻被嚴重低估，有待發掘。

楊穎表示，相對於為人熟悉的普洱，岩茶的產量更少更罕有，而且岩茶擁有獨特的焙火工藝，無須長時間陳化，出茶後存放一至兩年後就可飲用，味道複雜多變，發揮和投資空間更大。她稱，普洱通常以茶餅形式售賣，不能試飲；岩茶則是散茶，就算不能試都可以選擇購買小量品嘗，投資成功率因此更高，當中又以武夷岩茶─三坑兩澗中的牛欄玉桂價值最高。

圖看泡茶過程及「茶風味輪」

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楊穎指，茶葉與紅酒、咖啡相同，均屬芬芳植物類產品，但卻缺乏一套茶的品評準則，鑑別茶的價值，因此她和咖啡師、中醫藥博士、評茶師等人組成專業團隊，為超過2000款岩茶盲測評分，根據茶葉特性製作出「茶風味輪」，清楚描述茶葉可出現的數十種味道，例如花香、果香和香料等等。

她表示，香港人對茶本已十分熟悉，希望透過「製造」出一套茶的專用術語和標準，讓大家對茶的認知有一套新的想法，不僅品茗的人更容易溝通，亦有助推廣茶市之外，更可回歸根本，以茶的味道定出價值。現時楊穎在茶葉領域累計已投資4000萬元，她稱，餐廳只佔一小部分，相信茶市場投資潛力龐大，冀更多人可參與其中。

Glassbelly環境及餐茶搭配（Tea Pairing）

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記者：林淑如、陳韻妍