【異動股】希瑪眼科收購愛康健齒科　股價急升8%　未來計劃分拆上市

林順潮旗下的$希瑪眼科(03309)公佈，旗下希瑪中國以3.85億元(人民幣,下同)(約4.65億港元)收購內地牙科保健服務公司深圳愛康健齒科的55%股權。

希瑪眼科主席兼行政總裁林順潮表示，不排除數年後把愛康健齒科、香港牙科業務一併上市。

交易完成後，深圳愛康健齒科將成為希瑪眼科的間接非全資附屬公司。

根據其公告，在過去的2019年、2020年和2021年上半年，深圳愛康健齒科的收入分別為3.21億、1.19億和0.68億元人民幣，相應的淨利潤分別為 3,505.4萬、-4,497.6萬和-2,219.4萬元人民幣。

希瑪眼科表示，完成收購後，將探討與愛康健開拓眼科醫院網絡，提供一站式「眼+牙」連鎖醫療服務，並把牙科服務新增至在大灣區的現有眼科醫院及診所，兩種服務擁有相若的客户基礎，可藉共享行政和營銷資源而節省成本。

希瑪眼科現時在香港經營2間手術中心、4間衞星診所，在內地則擁有 7間眼科醫院。今年4月開始在香港提供牙科服務，其目標是半年內在香港開設20間牙科診所。

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