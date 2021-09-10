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歐盟更新安全旅遊名單　剔除日本、汶萊等6國

環球政經 20:01 2021/09/10

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歐盟日前宣布，將日本、塞爾維亞、亞美尼亞、阿爾巴尼亞、阿塞拜疆、汶萊等６個國家，從安全旅遊名單中刪除，而名單中則新增了烏拉圭。在9日的審議後，該名單目前包含13個國家。

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    點擊圖片放大
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目前在歐盟成員國當中，德國已經宣布限制來自日本的旅客入境，未來其他成員國也可能採取相關限制。日本在今年1月時，亦不在名單上，不過歐盟6月就將日本納入名單中。

按照歐盟的建議，對於來自安全名單以外國家和地區的非必要旅行者，都應實施較嚴格的防疫限制措施；而名單上的國家和地區的旅行者，入境防疫限制措施則可逐步解除。

【G20峰會】以便完成草擬企業稅協議 歐盟將暫停向科技公司徵收數碼稅  【下一頁

歐盟定期會對各國新冠疫情進行科學評估，並根據評估結果更新入境限制安全名單，提出入境防疫建議。防疫建議適用於歐盟27國以及冰島、列支敦士登、挪威、瑞士，但非強制性質。

同場加映: 【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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撰文 : 陳楚琨

疫情 亞美尼亞 阿塞拜疆 阿爾巴尼亞 塞爾維亞 汶萊 歐盟 德國 日本

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