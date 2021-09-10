  • 31°C
香港時間 : 2021910日 (五) 20:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【房地產調控】一二綫城市唔俾升 三四綫城市唔俾跌 中國房地產企業左右做人難

股樓投資 19:42 2021/09/10

分享：

內地傳媒報道，指一綫城市積極調控避免樓價急升的同時，部分三四綫城市則推出措施，限制房價跌幅。近日長三角即推出首個限跌令，江陰市住建局要求商品住房成交價格不得高於備案價格、不得低於成本價、不得打價格戰，杜絕惡性競爭、降低標準、逾期交付等。

實際上，昆明、岳陽、惠州及唐山都曾推出相似政策，反映三四綫城市成交持續低迷，房企在政策監管下資金壓力愈來愈大，出現一二綫城市限升、三四綫城市限跌的情況。

同場加映   【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 樓價 地產 成交 惠州 昆明

上一篇文章

【異動股】希瑪眼科收購愛康健齒科　股價急升8%　未來計劃分拆上市

下一篇文章

拜登擴大疫苗接種範圍　涉及三分之二勞動人口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
打造出糧組合 新地系收息股逐個捉
打造出糧組合 新地系收息股逐個捉
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
曼翹開放式示範單位　實用面積不足200呎　內櫳全面睇
曼翹開放式示範單位　實用面積不足200呎　內櫳全面睇