【房地產調控】一二綫城市唔俾升 三四綫城市唔俾跌 中國房地產企業左右做人難

內地傳媒報道，指一綫城市積極調控避免樓價急升的同時，部分三四綫城市則推出措施，限制房價跌幅。近日長三角即推出首個限跌令，江陰市住建局要求商品住房成交價格不得高於備案價格、不得低於成本價、不得打價格戰，杜絕惡性競爭、降低標準、逾期交付等。

實際上，昆明、岳陽、惠州及唐山都曾推出相似政策，反映三四綫城市成交持續低迷，房企在政策監管下資金壓力愈來愈大，出現一二綫城市限升、三四綫城市限跌的情況。

同場加映 【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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