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【有相睇】望景開揚兼幽靜　怡心園放盤兩日火速「意頭價」成交

股樓投資 19:38 2021/09/10

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樓市市況熾熱，二手樓價仍在高位徘徊之際，市場錄得火速成交，香港置業唐荣花表示，將軍澳怡心園最近有一宗2房戶買賣成交，區內客以「意頭價」約688萬元入市，實用呎價約13,843元，屬市價成交。

單位相片

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售出單位為怡心園4座中層F室，向西望開揚山景，2房間隔，實用面積約497平方呎。唐荣花稱，單位叫價700萬元，獲區內客接洽，議價後減價12萬元，以688萬元成交，實用呎價約13,843元。據了解，買家為首置客，心儀物業景觀開揚，睇樓3次即拍板入市自住。

資料顯示，原業主於2016年9月以約478萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約210萬元，物業升值約43.9%。

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撰文 : 謝昕蕎

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