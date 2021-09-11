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【毛孩冠軍】貓界最強YouTuber「もちまる日記」　頻道累積觀看數破健力士世界紀錄

商業 11:00 2021/09/11

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日本YouTube頻道「もちまる日記」近日累積觀看數突破6.92億次，成為全球累積觀看數最高的貓咪 YouTuber。

健力士世界紀錄認證的項目千奇百趣，早前有名「貓星人」YouTuber就獲得健力士世界紀錄認證。日本YouTube頻道「もちまる日記」近日累積觀看數突破6.92億次，成為全球累積觀看數最高的貓咪 YouTuber。

健力士世界紀錄團隊於近期認證，日本YouTube頻道「もちまる日記」獲得健力士世界紀錄，當時該頻道的累積觀看數為 619,586,290次，頻道主角的「貓星人」麻糬（もち）亦成為全球YouTube觀看數最高的貓。據悉，「もちまる日記」在日本寵物領域的YouTube頻道名列第一，即使被計算在人類相關領域內，其排名也高居第 9 位。

據悉，除喜歡貓咪的群眾相當多外，頻道受歡迎的原因也在於疫情影響下，大多數人都待在家防疫。而「もちまる日記」的主力觀眾族群年齡介於30歲至50歲之間，男女比例亦平均分配為45：55，可見貓咪的吸引力並不分年齡層和性別。

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值得一提的是，該頻道是從2019年才創立，目前尚未滿兩年時間。其訂閱者就已突破141萬人，影片平均觀看數也都落在百萬左右。根據YouTube統計工具Socialblade數據指，截至周五（10日）晚，「もちまる日記」頻道累積觀看次數已經突破6.92億次。

【中小企營商】疫情催生新消費模式　電子商務與實體店並行成大趨勢

【就業博覽】勞工處下周辦就業博覽　約7成職位無需相關工作經驗　月薪介乎1.1萬至1.9萬

責任編輯：張凱琳

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