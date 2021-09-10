【跨境理財通】理財通正式啟動　一文看清各界回應

▲ 理財通正式啓動，多間銀行均積極準備，冀成首批獲批銀行。

理財通正式啓動，各銀行均積極準備，冀成首批獲批銀行，有銀行已宣布在理財通啟動初期會推出超過100款理財產品，供內地投資者選購。本網整理了各銀行及相關持份者的回應，讓讀者掌握銀行最新動向。

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滙豐

理財通是一項重大的突破，將進一步推動大灣區金融業的發展。滙豐在人手、設施、系統、產品及服務等各方面已準備就緒，積極爭取成為首批提供「跨境理財通」服務的銀行。滙豐隨時準備為客戶提供無縫跨境理財服務體驗，並計劃在理財通啟動初期提供超過100項中、低風險的精選理財產品，涵蓋細則中規定的所有產品種類。滙豐預計，市場對人民幣資產的需求將隨著大灣區城市經濟融合的深化而不斷提升。

中銀香港

中銀香港將為跨境理財通南向通客戶，提供超過100種中低風險類型理財產品，包括基金、債券、存款及外幣兌換服務。基金產品方面，中銀已準備提供世界各地著名資產管理公司提供的多元化環球資產配置方案；並配有人民幣、港幣、美金等超過十種主要貨幣服務供客戶選擇。

渣打

大灣區是渣打策略性發展的主要項目之一。投資達4000萬美元在廣州建設的渣打大灣區中心，現已完成第一階段的建設，至2023年將容納超過1600名員工，這有助渣打在區內提升業務實力。渣打香港已為跨境理財通業務試點做好充份準備，並在目前的監管框架下，精心挑選了一系列多元化的產品，以供內地客戶因應其投資喜好和風險胃納作出選擇。渣打亦正與策略業務夥伴探討，開發不同主題的全新產品以迎合客戶需要。

恒生

恒生 （00011） 已經準備就緒，包括選定内地合作銀行及建立和提升線上線下服務渠道。該行亦已強化產品選擇和市場分析，預計在「跨境理財通」開通初期可為南向通客戶提供超過140種涵蓋不同資產及市場之基金、債券、人民幣、港元及外幣存款等產品以供選擇。同時，恒生亦已有數千名理財專業人員可為客戶提供跨境理財服務。隨著業務和網絡繼續擴展，恒生會持續增聘人手，特別是跨境理財的專才。

東亞

東亞 （00023） 聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，該行於大灣區擁有180萬客戶，加上近90間分行覆蓋區內的「9+2」城市，佔盡地利優勢。為加強零售財富管理團隊，該行計劃於未來3年在大灣區招聘300名銷售人員。

信銀國際

信銀國際憑藉與母行中信銀行 （00998） 的緊密聯動，準備就緒迎接「跨境理財通」正式推出，目標成為「跨境理財通」首批試點銀行，進一步擴大該行於大灣區的競爭優勢。行政總裁簡吳秋玉表示，信銀國際與中信銀行緊密協同，開發系統及流程，包括雙向開立戶口、交易操作、額度管理、訂定產品等準備就緒。

南洋商業銀行

南洋商業銀行已準備就緒，將儘快推出「跨境理財通」服務為粵港澳大灣區居民提供優質跨境金融體驗。

富達國際

「跨境理財通」機制為中國內地的大灣區投資者拓展投資境外資產的渠道，幫助他們打造全球多元化的投資組合。面對過去兩年的市場波動，對於尋求更可觀的長期風險調整後回報的投資者來說，離岸固定收益和多元資產解決方案價值顯著。對於香港投資者而言，這機制令他們能接觸到更多種類的在岸產品，相關投資回報有機會隨著中國快速增長而提升。

隨著大灣區投資者對於可持續投資的意識和興趣日益增長，我們認為ESG相關產品在「跨境理財通」機制下擁有一定發展機遇。

香港銀行公會

隨著大灣區內各城市的連繫愈來愈密切，業界將積極加強投資者教育、推動跨境專業資格認可以及人才發展。銀行公會有信心，跨境理財通將會受到大灣區投資者歡迎，為香港銀行業發展帶來新動力。

私人財富管理公會

理財通將擴大大灣區客戶的投資機會及覆蓋範圍，亦是實現大灣區成為領先全球財富創造和管理中心潛力的重要一步。公會期待與有關當局緊密合作，就未來如何擴展計劃內容進行商討。

香港銀行學會

行政總裁梁嘉麗表示，隨著「跨境理財通」正式啟動，相關產品預計不久後便推出，加上大灣區內各地合作日趨緊密，對跨境金融服務的人才需求將有增無減。

專業資格互認對促進跨境人才流動最為重要，未來學會將繼續積極支持，提供相關課程，例如中國「銀行業專業人員職業資格」（QCBP）考試，協助包括財富管理人才在內的銀行從業員取得內地認可的專業資格，以加強大灣區金融人才資源配置，實現技能互補互通，期望有更多本港銀行能夠展開跨境業務。

香港保險業聯會

投資相連保險產品雖然已獲證監會核准，但卻未被納入理財通的產品名單內，保聯希望當局日後檢討產品範圍時，能將投連保險納入理財通的合資格理財產品名單內，尤其是新開發的保障相連產品，以引入更多元化、具備風險管理元素的產品供投保人選擇。另外，希望當局會就保險通盡快與中央政府開展討論。保聯作為保險業的代表機構，將盡力配合，為當局或規管機構提供支援和相關的專業知識，希望能有助推進討論進程。

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