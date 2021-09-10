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【異動股】啟明醫療升近8%　獲新加坡政府投資公司增持37萬股

股樓投資 19:30 2021/09/10

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啟明醫療（02500）升近8%。近日公司獲新加坡政府投資有限公司於8月31日在場內以每股平均價35.5651元增持37.75萬股，涉資約1342.58萬元。增持後，新加坡政府投資有限公司（GIC）的最新持股數目為4002.01萬股，持股比例由8.99%增持至9.07%。

另外，公司早前被納入最新上交所滬港通下港股通股票名單。

 

【大行點睇】摩通升太平洋航運目標價近50%　或迎來行業超級周期

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同場加映:【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

啟明醫療－B（02500） 港股

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