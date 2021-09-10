【SOHO中國】黑石終止全購 SOHO中國又食詐糊

SOHO中國 （00410） 公布，對於黑石集團旗下基金提出自願性有條件現金全購要約，由於目前沒有要約的先決條件獲得滿足，而進展亦可不足，在各方評估可能性及時間表下，預計無法在截止日當日或之前滿足要約的先決條件。

公告指各方在諮詢執行人員後，決定一致同意不作出要約，要約期限已於今日（10日）正式終止。早前黑石旗下基金向公司提出以每股約5元的價格，作出現金全購要約，涉及金額接近240億元。

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