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【大行點睇】 受惠跨境理財通 滙豐環球看好呢4隻股

股樓投資 19:27 2021/09/10

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滙豐環球發表研究報告指，預計將會有一系列跨境相關產品推出，包括債券通、南向債券通、A股期貨，可增加雙向流動和市場廣度，同時擴大香港的離岸人民幣資金池。當中，該行預期中國銀行（03988）、中銀香港（02388）、東亞銀行（00023）及港交所（00388）最為受惠。

【小米造車】 小米汽車完成註冊 造車計畫正式啟動 雷軍親自帶隊上陣【見下頁

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該行指出，根據規則草案，跨境理財通的業務試點總額暫定為1,500億元（人民幣，下同），對每位合資格投資者亦實行額度管理，投資額為100萬元，而南向債券通有望使內地固定收益投資者多樣化，吸引更多的債券在香港發行、結算、存管。

同場加映:【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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記者：郭秀慧

債券通 跨境理財通 經濟 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 中國銀行（03988） 東亞銀行（00023）

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