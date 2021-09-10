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【大行點睇】料與2018年全面停批情況不同 花旗指停批新遊戲屬短暫

股樓投資 19:22 2021/09/10

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早前市傳內地當局暫停審批新遊戲，花旗發表報告，指並不認為當局如2018年一樣全面停止審批內地網遊，雖然今年8月未有新遊戲獲批，但花旗認為是由於針對未成年防沉迷措施留下準備時間，有關政策只是暫緩批核，而2018年則涉及審批機構重組。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

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花旗又指，雖然騰訊控股 （00700） 旗下遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》延遲推出，但能讓行業更了解及確保保護未成年防沉途措施，屬更明智的做法，同時又指網易（099999）如期推出《哈利波特》，意味新遊戲發布仍然正常。

同場加映   【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 遊戲 花旗銀行 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 騰訊控股（00700）
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