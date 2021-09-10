【異動股】美蘭空港再升一成　中秋小長假疊加交銀唱好

美蘭空港(0357)今再升一成，月內累計漲幅近25%。內媒引述消息指，9月初周邊短途遊市場已經開始大面積恢復。今年中秋小長假，中國遊客出遊意願高漲，預計國內出遊人次將超過8000萬。另外，交銀國際亦認為公司股價正在迴歸基本面，海南自貿港和離岸免税政策的利好持續，將推動其長期增長。此外，二期擴建作為海南自貿港建設的標誌性項目即將投入使用，將把美蘭機場打造成區域性航空樞紐。

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